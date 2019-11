Jonathan Bottinelli encendió las alarmas en Unión

Leonardo Madelón tendrá que agudizar el ingenio para visitar el próximo domingo 24 de noviembre, a partir de las 17.10, a Boca, en La Bombonera, por la 14ª fecha de la Superliga.

Es que en el último partido, cuando Unión perdió como local ante Atlético Tucumán por 1-0, fue expulsado Jonathan Bottinelli, mientras que Yeimar Gómez Andrade llegó al límite de amonestaciones y ambos serán baja para jugar ante el equipo de Gustavo Alfaro.

De esta manera, el DT perderá a dos piezas vitales en el equipo, con lo cual tendrá que hacer un movimiento arriesgado en la defensa, debido a que tampoco podrá contar con Franco Godoy, quien fue expulsado en el encuentro de Reserva contra el Decano.

Por eso en la práctica de este viernes el Francés paró el equipo con Brian Blasi como primer marcador central, en lugar de Gómez Andrade, y con Federico Milo como lateral izquierdo en reemplazo de Bottinelli, para que de esta manera Claudio Corvalán se cierre para jugar como segundo marcador central.

Estos no fueron los únicos movimientos que realizó el entrenador, ya que Ezequiel Bonifacio no pudo trabajar debido a una sobrecarga muscular y su lugar fue ocupado por Lucas Ríos. Sin embargo, el ex-Gimnasia no tendría inconvenientes en llegar en condiciones al duelo en La Bombonera.

Y la otra modificación se dio en la mitad de la cancha, donde Juan Ignacio Cavallaro reemplazó a Franco Troyansky. Sin embargo, el entrerriano no se paró como un segundo punta, ni en posición de enganche, sino que arrancó en el centro del mediocampo, junto a Nelson Acevedo y Jalil Elías.

Esa fue la novedad táctica que presentó el equipo, que de esta manera se pararía con un 4-5-1, aunque Juani tendrá la posibilidad de desprenderse para tratar de asociarse con Walter Bou cada vez que el juego lo amerite.

Sin embargo, lo más preocupante ocurrió durante el transcurso de la práctica, cuando Bottinelli recibió un golpe en el sector intercostal, por el cual tuvo que abandonar la misma cuando se estaba desempeñando para la formación suplente.

Hay una gran preocupación en torno al grado de su lesión, con lo cual en las próximas horas se le realizarán estudios para determinar con certeza la magnitud del inconveniente que tuvo.

Se dice que se retiró muy dolorido y no se descarta que a raíz de este fuerte golpe pueda perderse los tres partidos del año que le restan a Unión, que deberá visitar a Boca, recibir a Huracán y chocar ante Talleres en Córdoba.