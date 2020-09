Jonathan Bottinelli: "Quería terminar mi carrera en Unión"

Jonathan Bottinelli fue el capitán del equipo de las últimas tres temporadas de Unión, donde se lograron dos clasificaciones históricas para disputar la Copa Sudamericana y se afianzó al club en Primera División. Sin embargo, no llegó a un acuerdo para la renovación de su contrato y terminó recalando en Rosario Central.

Bottinelli, quien se encuentra realizando la cuarentena en Rosario antes de sumarse al plantel de Central, habló con ADN Gol por Radio Gol (FM 96.7) y contó los requisitos que tuvo que cumplir durante este tiempo y afirmó: "Hice testeos, el hisopado, pero siempre estuve aislado. Hice cuatro hisopados en 10 días, lo que es bastante molesto. No me voy a poner a pensar lo que se dice sobre si di positivo, mi cabeza está puesta en Central y en hacer las cosas bien".

Luego, Jonathan Bottinelli hizo un repaso por su estadía en Unión e indicó: "Llegué con la ilusión de hacer cosas importantes y me fui con la satisfacción que el club logró cosas que nunca había logrado, se puso en mercado debido a que vendió un equipo entero, contento con todas las cosas que vivimos en estos años".

Y volvió a referirse a su saluda de Unión y afirmó: "Mi intención era seguir en Unión, renovar y continuar hasta terminar mi carrera, era mi idea, pero siempre tiene que haber decisión de todas las partes, en algo que nos beneficie a todos, no se dieron las condiciones para continuar, surgió esta chance de Central y no la quise dejar pasar".

"Manifesté que me quería quedar, demostré en los tres años el valor que tengo, en el sentido que jugué gran parte de los partidos del calendario, estaba bien físicamente que era la gran duda, hice todo muy bien sino no me hubiese ido como me fue", agregó Jonathan Bottinelli sobre su salida de Unión.

También se le preguntó por su relación con Juan Manuel Azconzábal y Jonathan Bottinelli dijo: "No hablé, no lo conozco, solo por haberlo enfrentado. Pero creo que no se dio la continuidad en Unión, no le doy tantas vueltas, ahora pienso donde estoy, no sirve de nada mirar para atrás. Tengo la cabeza en Central tratando de estar lo mejor posible para cuando me toque sumarme al grupo, para trabajar con pelota que es lo que me falta".

Sobre la frase que escribió en Instagram tras su salia de Unión ("No es un adiós sino un hasta luego"), Jonathan Bottinelli destalló: "Me trataron tan bien, tengo tanto cariño de la gente que me lo demostró en redes sociales y la calle, con lo cual creo que hice las cosas bien, con lo cual si necesitan de mí como jugador o en cualquier otra función allí estaré. No sé qué le está faltando al club, pero cuando Madelón me convocó para formar el equipo que logró tantas cosas tenía las cosas claras".

Botti.jpg Jonathan Bottinelli estiró la lista de ex-Unión que jugarán en Rosario Central. Prensa Rosario Central

En otro tramo de la charla, a Jonathan Bottinelli se le preguntó si fue cierto que trató de convencer a Leonardo Madelón de que no se fuera de Unión, e indicó: "No sé si fue aconsejarlo, tenía la información que se jugaba la primera fecha y se paraba, era un jueves y era imposible parar la fecha, era medio desprolijo hacerlo en ese momento debido a que había equipos que habían gastado plata en el traslado, con lo cual le manifesté eso, lo que iba a servir para enfriar la cabeza. Pero dijo que no, que no se sentía bien, que estaba un poco cansado, lo mismo que le explicó a ustedes nos dijo a nosotros".

"No lo veía venir, lo que pasa que Leo tiene una idolagría tan grande en Unión con lo cual al ver que los resultados no se daban pensó que la gente le iba a recriminar algo o lo iban a criticar, y eso no le gusta, ya que siempre le fue bien", detalló Jonathan Bottinelli.

En tanto que se le preguntó a Bottinelli por su relación con Luis Spahn, presidente de Unión y afirmó: "Me quedé con una buena sensación, tuve una buena relación, hablamos siempre en buenos términos. A mí me cumplió. A todos nos cumplió, no tuvimos problemas durante los tres años en el club".

Luego, se refirió a en cuánto incidió el llamado de Cristian González para jugar en Central y dijo: "Mucho, me llamó para que venga, me llamaba todos los días, me contó su idea, lo que se planteaba como entrenador de Primera. Quería contar con un jugador de experiencia para que haga lo que venía haciendo en Unión".

En cuanto a los elogios que tuvo Brian Blasi para con él, Bottinelli dijo: "Me mandaron la nota, es un gran tipo y gran jugador, lo que dijo me lo dijo personalmente y lo quiere mucho. Es un gran chico y tiene un gran futuro, ojalá tenga la continuidad que tenía con Leo (Madelón)".

Además, Jonathan Bottinelli habló de su futuro y expresó: "Terminaré mi contrato con 36 años, luego veré cómo me siento, seguiré un año o dos más. Hoy puedo decir que me gustaría seguir como entrenador, pero no lo definí mi futuro lejano ya que estoy pensando como jugador todavía".

Por último, a Bottinelli se le preguntó sobre la polémica que se desató en Santa Fe al decir que llegó a un grande, por su arribo a Central y afirmó: "Unión es un club grande y lo demostró en los últimos tres años, estuvimos arriba de otros equipos, clasificamos a las copas, demostramos la grandeza dentro de la cancha, sin chicanear a nadie. Estoy recontra identificado con Unión, si se habla de eso es porque hicimos las cosas bien y nos fueron de la mejor manera dentro de la cancha. Pero no jugaría en Colón".