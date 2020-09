Días atrás, UNO Santa Fe reveló que la paciencia de Unión ya no era la misma con Rosario Central. Más que nada, porque no se avanzaba demasiado en el pago de la deuda por los pases de Emanuel Britez, Diego Zabala y Damián Martínez. Hubo un adelanto, pero eso no satisfizo del todo a la dirigencia rojiblanca, tanto es así que el presidente Luis Spahn pegó un llamado para ajustar un poco los tornillos y lograr que haya algo concreto. No solo promesas.

La realidad económica del Canalla dista de ser la mejor. Incluso se conoció que hubo algunos cortocircuitos en el plantel cuando se enteraron que se había transferido 5.000.000 de pesos al Tate. Más que nada, porque hay atrasos de salarios con algunos jugadores y, como cualquier trabajador, quiere cobrar. Asimismo, esto fue con la intención que Unión no lo inhiba cuando se reanude el fútbol. Al parecer, le estarían restando abonar 800.000 dólares (al cambio oficial) de la deuda que Unión necesita cobrar para afrontar con algunos compromisos y darle forma final al plantel de Juan Azconzábal para disputar el torneo local y la Copa Sudamericana.

Damián Martínez.jpg El Canalla se desprenderá de Damián Martínez para no comprar el otro 50% del pase a Unión. Prensa Rosario Central

Esto sin contemplar la cláusula de Damián Martínez, que si juega dos partidos más, Rosario Central deberá comprar obligatoriamente el otro 50% del pase en 6250.000 dólares. El elenco de la Cuna de la Bandera buscó por todos los medios ver si se podía quitar eso o bien encontrar otro arreglo, sin embargo desde Santa Fe se plantaron en que se respete lo establecido. Es así como Central se vio obligado a desprenderse del lateral derecho, que está muy cerca de sumarse a Gimnasia (LP). Aunque en esto tuvo mucho que ver su representante, Cristian Bragarnik.

Producto de este escenario, la directiva de Rosario Central, que tiene todavía algunos cobros pendientes, habría levantado el teléfono para trasladarle a Unión una nueva propuesta para ponerle fin a la deuda. Esto es algo que se resolvería en los próximos días, pero sabiendo que no será algo que se concretará de un momento a otro. Incluso puede que demore una semana más.

Zabala y Britez.png Rosario Central habría mostrado predisposición para completar la deuda de los pases de Emanuel Britez, Diego Zabala y Damián Martínez a Unión.

La idea es gestionar y cerrar una historia que se agudizó durante esta pandemia. Si bien es cierto que el Canalla ya venía mal, la crisis económica explotó y por eso hubo que empezar a tapar agujeros y dejar de lado otras obligaciones, como la deuda con Unión. Pero el dinero de las transferencias de Giovanni Lo Celso y Leonardo Gil serían vitales en este sentido. El tema es ver finalmente cuándo puede concretarse.

Luis Spahn se cansó de las especulaciones y solicitó hechos concretos y algo sólido. Por eso el fin de semana en Rosario Central ajustaron los números y armaron una posibilidad de pago para cumplir con los convenido. Una situación a seguir muy de cerca, porque el final está novela está llegando.