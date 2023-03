Jonathan Bottinelli: "Recibí un llamado de Unión"

Jonathan Bottinelli habló con Sol Play (FM 91.5), donde en primera instancia contó cómo vienen siendo sus días luego del fútbol: "Me mantengo bastante activo, trato de entrenar e ir al gimnasio. Juego al fútbol con mis amigos, en cancha de 9. Me atrapó el pádel y puedo seguir manteniendo el espíritu de competitividad. Me mantiene vivo".

LEER MÁS: Unión descansa, y Munúa no da pistas de los 11 ante River

Luego, cuando se lo consultó sobre la información que dio a conocer UNO Santa Fe sobre un llamado que le realizaron los dirigentes de Unión, Jonathan Bottinelli respondió: "Fue para saber qué iba a hacer de mi vida, antes de que me retirara. Su idea era que me sumara al club en la secretaría técnica, pero yo la verdad en este momento no apuntaba a eso. Quiero ser entrenador o trabajar en un cuerpo técnico".

Bottinelli.png Prensa Unión

Además, Jonathan Bottinelli reconoció que pretende trabajar junto a Luca Marcogiuseppe, uno de los exayudantes de Leonardo Madelón. Al respecto, el exdefensor de Unión, admitió: "Me contó su proyecto y me dijo que tenía intención de que trabaje con él, sin condicionarme en caso de que me llegue una propuesta y la quiera tomar como cabeza de grupo. Estoy contento, me gusta el ida y vuelta que tenemos, compartimos la misma ideología futbolística".

LEER MÁS: Álvez detalló los motivos que lo alejaron de Unión

Sobre cómo jugarían sus equipos, Jonathan Bottinelli dijo: "Me gusta un buen juego, intentar que la pelota salga bien jugada desde el fondo, pero uno depende siempre de los jugadores. Me gusta entrenar, que todo sea ordenado, que haya mucha disciplina y respeto a la hora de trabajar".

Y en el final, el exdefensor de Unión le tiró flores a Lionel Scaloni, el DT de la Selección, y apuntó: “Logró abrir la puerta a que no digan que solo se gana con experiencia. No hay secreto ni receta, hay técnicos de todo tipo, creo que la experiencia se vive cuando se tiene la oportunidad".