Juan Pablo Pumpido dijo presente en el sorteo de Unión

"Vivo acá hace cuatro años, tuve la posibilidad de trabajar acá y me asenté, ves mucha gente, es muy lindo participar de estos eventos", expresó en diálogo con Sol Play (FM 91.5).

Más adelante reconoció que "estuve hasta hace un mes en Luqueño, después decidí irme, por formas de trabajar y pensamiento distintas a la dirigencia, ahora esperando y disfrutando estos eventos por tener la sede de la Conmebol".

El joven entrenador subrayó que "hay que ser inteligente, me fui con oportunidad de crecimiento, desde 2021 tuve un crecimiento, fui campeón, clasificamos muchas veces a copas internacionales, hay cosas que no se ven en Argentina".

El hijo del actual secretario de Conmebol expresó que "estuve charlando con Luis Spahn, le puede tocar Guaraní porque es un viaje corto, quiere viajes cortos me dijo. Esto es azar, es imposible adivinar, la bolsilla que sale, sale, a nosotros el año pasado nos tocó Ecuador, Colombia y Chile, saca Costas y otro más, esperemos que ayude a Unión".

En la parte final, a modo de reflexión, tiró: "No sabes donde podes ir, depende del azar, pensando en el equipo que estoy, si fuera Unión, quiero viajes cortos para que no arruine el campeonato, no se puede desviar de lo más importante, una copa es linda jugarla, pero lo sostiene el campeonato local".