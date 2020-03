Con el parate del fútbol argentino, Unión tiene más margen para encontrar al reemplazante de Leonardo Madelón como entrenador. La Copa Superliga arrancó con Marcelo Mosset como DT interino y, pese a que reconoció estar capacitado para estar al frente del plantel, la idea de la dirigencia es ir por una persona con trayectoria y experiencia. Ofrecimientos son más de los que algunos se imaginan, pero hay uno que gusta: Juan Pablo Vojvoda.

Es uno de los que estaría en una lista con nombres importantes, como Omar De Felippe, Alfredo Berti y Néstor Gorosito, entre otros. Ya fueron descartados Gustavo Alfaro y Gabriel Milito, más que nada por la intención de solo dirigir a equipos de Buenos Aires. El presidente Luis Spahn reconoció en las últimas horas que "no hay apuro" en cristalizar el arribo del nuevo conductor rojiblanco, pero está claro que hay conversaciones avanzadas.

Leonardo Madelón.jpg Leonardo Madelón presentó la renuncia en Unión días después de la derrota ante Vélez UNO / José Busiemi

El grupo recibió un plan de entrenamiento especial para realizar desde sus casas como prevención de la epidemia del coronavirus y hasta que se piense en la reanudación de los trabajas habrá que esperar al menos hasta el 31 de marzo. Esa sería la fecha de mínima, porque puede extenderse más. Por tal motivo, casi con seguridad el sustituto de Leonardo Madelón estará definido cuando sea momento de volver a los movimientos en el predio Casasol. El tema es saber quién será.

¿Qué detalles hacen que Juan Pablo Vojvoda sea uno de los más votados? Es representado por Cristian Bragarnik, que tiene una estrecha relación con Unión. Un hombre de consulta permanente de Luis Spahn, al que catalogó como "un gran empresario". Actualmente dirige a Unión La Calera de Chile con el que marcha 2º. Una tarea sobresaliente para un equipo que no está entre los más convocantes.

Juan Pablo Vojvoda 1.jpg Juan Pablo Vojvoda es uno de los técnicos que más convence a la dirigencia de Unión

Un perfil muy diferente a Leonardo Madelón: más vertical y de tenencia de pelota. Tiene 41 años (13 de mayo de 1975) y experiencia en Newell's, Defensa y Justicia y Talleres. Jugaría en favor de Unión que su familia está en Rosario y el técnico podría analizar volver al país si la oferta es buena. Justo la distancia con Santa Fe es de 160 kilómetros. En contra: lo económico y la aceptación que tiene en los hinchas trasandinos.

Por ahora las negociaciones no mostraron demasiados avances. Más que nada, porque es complicado tentar a un técnico con trabajo. Ante este escenario, también se miran otras alternativas y seguramente habrá un apellido que no trascendió. Por eso está en la tarea de Luis Spahn y sus colaboradores de dar en la tecla. Más que nada, porque Leonardo Madelón era el único capaz de bancarse las presiones. Algo no menor en un fútbol argentino signado por los resultados.

Juan Pablo Vojvoda es uno de los tantos que están en carpeta, ¿tendrá alguna chance firme de llegar a Unión?