"Expusimos que entre junio y diciembre nos sentaríamos a hablar y llegar a acuerdo para extender el préstamo por seis meses más, pero como no se consiguieron los objetivos decidimos no renovar", reveló este martes el delantero Junior Marabel, desvinculado de General Caballero de Paraguay abierto a escuchar nuevas propuestas. Pero también expectante de un posible llamado de Unión, dueño de su pase.

En charla con el programa Versus que se emite por Radio Universo de Paraguay, contó algunos detalles de su estadía por seis meses en el club: "No terminé jugando por decisiones generales. No quiero hablar mucho del tema y prefiero dejarlo ahí nomás".

"Yo pertenezco a Unión y Renato (Bitta, su representante) ya se está encargando de eso. Aún no sé nada, porque no hablé con él todavía. Seguramente esta semana me estaría reuniendo. Hay muchos clubes interesados. Me estuvieron contactando, pero Renato es el que se encarga de eso", acotó el atacante.

AL ÁNGULO



Control orientado y remate con mucha calidad técnica de Junior Marabel en el Gol Para Aplaudir de @CocaCola_Py, en la fecha 14 del Clausura.

¡Golazo!

Si bien es cierto que tiene una prioridad, fue sincero: "Para el balance en General Caballero es positivo, porque en los nueve partidos que jugué hice cinco goles. Me permitió agarrar confianza y ahora todo pasa por buscar romperla en otro lugar. Mi prioridad sería quedarse seis meses más en Paraguay, pero tengo claro que, si Unión me necesita, voy a ir. Le dije a Renato que la idea es tener algo definido antes de Navidad. Por suerte con General quedamos bien en lo personal y económico. Muy bien".

En el final, Junior Marabel adelantó: "Capiatá tiene el 20% del pase, yo otro 20% y Unión el 60%. Pero está pronto a terminar el acuerdo con Capiatá y yo me quedaría con el 40%".