Con la tranquilidad del objetivo cumplido, pero aprovechando este paréntesis para continuar entrenando, el santiagueño charló con La Central Deportiva (Cadena 3 FM 101.7) y en el inicio habló de su experiencia con la Sub 23 argentina.

"Fue una experiencia hermosa todo lo que viví, conocerlo a Messi, algo inigualable. Me saqué una foto con él. No me llamaron más pero estoy a disposición si alguna vez vuelven a convocarme", apuntó.

Y después se metió de lleno en lo que fue pelear la permanencia con el Tate. "La verdad que sufrimos más de la cuenta, pero gracias a Dios dejamos a Unión en Primera. Vamos a trabajar para que el año que viene no sufrir y tratar de pelear por cosas importantes".

Más adelante añadió que "es difícil convivir con la permanencia, juegan los nervios, la ansiedad, traté de estar lo más tranquilo posible, siempre buscando disfrutar y aprendiendo en este camino".

Cuando opinó en relación al rendimiento del equipo en el último certamen, el joven apuntó que "en un momento pensé que podíamos en la Copa de la Liga entrar entre los cuatro para pelear el ingreso a los playoffs. Arrancamos bien, pero después nos venía costando, más que nada hacer goles y ganar los partidos, empezamos a mirar de reojo la tabla de abajo".

Para luego recordar que "esa noche contra Belgrano fue difícil, ya antes de arrancar el partido Colón había ganado, nosotros estábamos obligados a empatar o conseguir los tres puntos, al perder 4-1 y saber que estábamos últimos fue muy doloroso".

Paz también soslayó que "eso de saber que dependíamos de ganar fue importante, definir en casa, con nuestra gente, nosotros siempre fuimos para adelante y buscamos los tres puntos, se notó eso. Muchas veces la pelota no quiso entrar".

El defensor también rememoró aquella llegada al 15 de Abril el sábado de la salvación, al sostener que "esa llegada a la cancha fue algo hermoso, con toda la gente apoyándonos, sería bueno que sea por ahí el ingreso, después el gol de Zenón fue un desahogo tremendo, cuando el árbitro pitó el final, sabíamos que iba perdiendo, así que mucha felicidad".

En la parte final, subrayó que "me gusta jugar los Clásicos, ahora que no habrá uno va a tratar de ganar los otros partidos que nos toque. Unión no tiene más obligación, sabemos que hay que mejorar la campaña. Uno veía los resultados adversos y era difícil pero por suerte logramos en Primera. Quiero seguir aprendiendo en Unión y creciendo en mi carrera futbolística".