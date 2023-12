Lanús no hará uso de la opción de compra y Franco Troyansky volverá a Unión, pero no estaría en los planes de Cristian González. ¿Otra vez lo prestan?

En este sentido, el Tate también recuperará a Franco Troyansky, que finaliza su préstamo en Lanús y no hará uso de la opción de compra. Esto no quiere decir que se quedará, ya que no estaría en los planes del técnico, que conocería la situación.

Si bien es cierto que podría ser una solución por su versatilidad de jugar por todo el frente de ataque y como extremo, la realidad es que no convencería. Un jugador al que Unión ya amortizó con los préstamos a San Lorenzo, Atlas y Lanús tras haber adquirido el 100% de su ficha, pero que se fue desvalorizando también producto de sus actuaciones irregulares.

Salvo en el Granate, donde al menos encontró algo de continuidad, en los otros equipos aportó poco y nada. Incluso en México no marcó goles. Entonces Unión sabe que cuenta con un importante patrimonio, pero no lo utilizaría y podría formar parte de alguna negociación en busca de algún jugador del agrado de Kily.

Franco Troyansky debe volver a Unión tras finalizar su préstamo en Lanús.

Un Troyansky que en su momento presionó para salir por sentir que tenía un ciclo cumplido, pero las vueltas del deporte lo vuelve a poner en esta situación. Ahora sin el visto bueno del actual conductor de Unión. Por lo pronto, el 2 de enero debería presentarse a la pretemporada y después ver qué pasará.