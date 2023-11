Kily González, sin rodeos: "Hay que aceptar que hicimos un partido de mierda"

• LEER MÁS: Unión mostró su peor versión, perdió y se metió en zona de descenso

Asimismo, expresó: "Son todas finales. Desde que arrancamos a jugar es así. Cometimos muchos errores que no cometíamos y lo pagamos. A nosotros no nos perdonan. No estuvimos finos. Defensivamente cometimos errores no acostumbrados. De todo se aprende y el margen ahora es más corto, pero quedan tres partidos con muchos equipos en pocos puntos y vamos a pelear".

En otro tramo, fue contundente: "El del partido ante Platense fue terrible, pero este no lo interpretamos cómo lo teníamos que jugar. Nos agarraron mal parados en algo que habíamos trabajado y es lo que más me jode. Después, no sé si fue un partido muy malo, pero coincido que erramos muchos pases y no estuvimos finos. Nos toca esto en un momento que no esperábamos y debo hacerme responsable de esta situación y preparemos lo mejor para ganarle a Lanús en casa. No hay otro resultado que sirva".

Cristian González 1.jpg Cristian González dijo que hicieron un "partido de mierda" y que Unión tiene que levantarse, porque se "va a salvar".

"No tuvimos la mejor versión de muchos jugadores y eso repercute en lo colectivo. Nos hicieron goles que teníamos claro que podían suceder y trabajamos para que no pasen. Después, la desesperación también jugó en contra. Quedamos por momentos mal parados y pasaron cosas que no esperábamos. Nos quedan tres partidos por delante. Todos sumaron y a nosotros nos tocó perder. Hay un miedo a perder terrible, pero igual eso no era una pauta a no venir a ganar. Hubo situaciones del juego que nos llevaron a estar imprecisos, pero esto sigue. No éramos lo mejores antes ni somos los peores ahora. «Confío en este equipo y que nos quedaremos en Primera». Es un mazazo fuerte y no queda otra que comer mierda, ser sinceros con nosotros mismos y preparar lo que viene", enfatizó el conductor rojiblanco.

Pero no quedó solo ahí, sino que fue todavía más enérgico: "El apoyo de la gente lo tenemos. No les podemos pedir nada, pero sí comprendemos la ansiedad, porque estamos en una situación difícil con un equipo joven. No es para que se agarren de que dije que este equipo es una reserva mejorada. Lo dije al comienzo, que no iba a traer por traer y los equipos grandes tienen las mayores chances por chequera. No es excusa y veremos las mejores opciones. En estas situaciones hay que ser más valientes que nunca. Este es un desafío que me encanta y tengo más ganas que nunca. Estoy con mucha rabia, porque nos hicieron dos goles increíbles, con errores defensivos que no vi antes. Me preocupa, pero sé que lo vamos a corregir. A lo mejor que nos tenemos que replantear cosas para llegar más gente. Tenemos bajas muy importantes y eso también suma. Lo que más me preocupa es lo anímico, porque estamos golpeados, pero como se dice en el barrio, cuando uno ve sangre va para adelante. Estoy convencido que Unión va a seguir en Primera. Hay que aceptar que hicimos un partido de mierda y no nos perdonaron. Erramos pases a un metro. La gran ansiedad de empatar nos hizo quedar mal parados. Ahí está el tema. No me pongo el casete. Yo cubro a mis jugadores a muerte y la gente que esté tranquila, que este equipo va para adelante, pero sí deberemos hacer un cambio rotundo. Está todo muy parejo y de local tenemos que ganar".

Triunfo del #Ferroviario para seguir arriba y huir de abajo | #CentralCordoba 2-0 #Union | Resumen

En el final, Kily González dijo: "Es lo que hoy está y todo va cambiando. Cada semanas hay cambios en la tabla, porque los de abajo ganan y se achica el margen. Teníamos una gran posibilidad y eso es lo que me jode. No tuvimos la tranquilidad para manejar la situación. No tuvimos la frescura necesaria para llegar y definir claros. No tuvimos situaciones, muy poco. Estoy enojado y con bronca porque dejamos pasar una chance terrible para nosotros, pero nos tenemos que levantar".