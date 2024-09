Kily González, caliente por la derrota de Unión: "Estoy con mucha bronca"

Cristian González analizó la derrota de Unión ante Sarmiento, y destacó: "Me ilusiono en base a lo que puede dar mi equipo, por eso me da bronca".

Una vez consumada la derrota, en sala de conferencias de prensa, Cristian González brindó la habitual conferencia de prensa, más allá de que le tocó atravesar días muy tristes por el fallecimiento de su madre. Sobre esto, los jugadores de Unión posaron con una bandera donde le dieron todo su apoyo, y fue para destacar el gesto del DT Israel Damonte y los jugadores de Sarmiento.

El análisis de Kily González tras la derrota de Unión

Cristian González, luego de casi una hora de charla con el plantel en el vestuario visitante del estadio Eva Perón, habló en conferencia de prensa, y comenzó diciendo: "Gracias por la demostración de toda la gente, los jugadores de Sarmiento que vinieron a saludarme, recibí mucho cariño, repeto y afecto".

Roldán Unión Sarmiento.jpg Prensa Unión

"No tuvimos un buen partido, fue cerrado y terminamos perdiendo en una jugada insólita, hay que seguir aprendiendo. Lo hablamos en el vestuario, no hicimos un buen partido. Tiene que servir de aprendizaje para diferentes situaciones, dejamos pasar una oportunidad hermosísima. Pero esto sigue, no competimos como lo veníamos haciendo. Fue un partido chato y lo terminamos perdiendo, eso duele. Unión no estuvo con esa adrenalina para jugar de la forma como teníamos que jugar. No hay excusas, más allá que la cancha estaba seca", remarcó luego Cristian González.

En relación a la irregularidad que mostró tras la gran actuación ante Godoy Cruz, y dijo: "Esto es fútbol, por eso hablé mucho con los jugadores en el vestuario, el fútbol son momentos y lo que hiciste ya lo hiciste, tenés que estar siempre a la altura. No hay que poner ninguna excusa, no competimos como veníamos haciendo, debe ser el partido de los peores desde que estoy en Unión".

La bronca de Kily González

Pero esto es continúa, no éramos ni los mejores con Godoy Cruz ni los peores. Esto nos obliga a aprender si queremos pelear el campeonato. Esto a servir, no podemos jugar un partido como lo hicimos. El viernes sé que vamos a ver a otro Unión. No estoy enojado ni mucho menos".

Más adelante, Cristian González reflexionó: "Me llevo bronca, me ilusiono en base a lo que puede dar mi equipo, sé lo que somos como equipo, por eso me da bronca. Jugar un partido así me da bronca, el vestuario está mal. Pero ya pasó, tenemos que volver a Santa Fe y hay que hacer una autocrítica, hay que empezar desde mañana a recuperarlos de cara al partido ante Central Córdoba".

Y sobre cómo afrontó este momento doloroso, Cristian González indicó: "Es un momento de los más difíciles de mi vida, como es perder a una madre. Estoy acá en base a cómo me crió. Fue muy luchadora, son cosas de la vida, por más que uno no las quiera aceptar. Hay que seguir por mi familia y porque hay que estar bien".

"Estoy con mucha bronca por haber dejado pasar esta oportunidad. Seguro que vamos a aprender de estas situaciones que da el fútbol, hay gente joven y otra con experiencia, no hay que agachar la cabeza, hay que seguir luchando, tenemos objetivos claros que buscaremos conseguirlos. Es un golpe duro, le pedimos disculpas a la gente, pero el viernes vamos a ganar en casa, estoy seguro. Vamos a recuperar nuestra forma, la que nos llevó a hacer grandes partidos", finalizó Cristian González.