Kily González, tras el empate ante Lanús: "Unión va a pelear partido a partido"

"Creo en el primer tiempo no fue de lo mejor, fue todo parejo, el partido no era bueno, no habíamos sido superado nunca hasta que sucede la jugada del penal, un golpe duro que recibimos, si ese penal se cobra son mil por partido, nos toca nuevamente, hay que mirar para adelante", apuntó de movida.

Para después, expresar: "El rival tiene jugadores de jerarquía, los recambios son de mucha jerarquía, estuvimos a la altura, me quedo con eso, hay que competir, el segundo me deja más conforme que el primero. Sufrimos, lo fuimos a buscar, en el segundo tiempo estuvimos bien para afrontar el partido que teníamos que jugar".

Un mercado de pases que sigue siendo una espina

Ya a esta altura del campeonato, el orientador fue con tapones de punta ante la consulta de un mercado de pases sin aprovechar. En ese sentido, disparó: "No se si vale la pena hablar cuando las cosas son claras, es clarísimo lo que sucedió y ya está, las cosas están dadas así y hay que aceptarlas, me jode, la vi un montón de veces y sostengo que no es penal. Masticar mucha bronca y prepararnos para el partido del viernes. Era palo y palo, ellos nos sometieron desde la pelota parada, en el primer tiempo tuvimos un par de mano a mano y no pudimos convertir. A nosotros nos sirve sumar, algunos resultados de los que estaban arriba no pudieron sumar, hay que ganarle a Godoy Cruz".

En referencia al cambio de incluir a Gamba y dejar en el banco a Orsini, Kily dijo que "Nicolás se infiltró casi todos los días y tomamos la decisión que Orsini no estaba para comenzar. Veníamos a jugar una final, por eso entró Gamba, me gustó como jugó, estuvo bien. En relación a los fichajes ya lo hablamos hace mucho tiempo, rescato la entrega del plantel al no tener incorporaciones compite como con Lanús que tiene jugadores de mucha jerarquía y por momentos lo superamos".

Los últimos partidos sin victorias

"Con Tigre no saqué nada a favor, con Riestra merecimos ganar, ahora hablamos del empate con Lanús, no confundamos a la gente, ustedes saben como fueron las cosas, no hay mucha gente que apostaba a que Unión esté donde está, estos chicos nos salvaron del descenso. Fuimos a buscarlo, somos lo que somos y vamos a dar pelea. En 14 partidos el único que me puedo quejar es Tigre".

Sobre los cambios en el segundo tiempo, subrayó que "los cambios entraron pibes del club, fueron los que nos salvaron del descenso, ya pasó lo del mercado, no vino nadie, no le demos más vueltas. Me hago cargo yo, habló el presidente. Somos lo que tenemos y demostramos estar a la altura, no le busquemos el pelo al huevo. Tenemos que mejorar un montón de cosas pero estos pibes se entregan siempre".

Con respecto a Torren remarcó que "Miguel tiene una rotura, es fútbol y puede pasar, se tiene que recuperar, los procesos son diferentes a la época nuestra, el viernes no llega. Priorizo la situación en la que estamos, no puedo renovar mi contrato, a la gente le va a dar igual, estoy comprometido con el club, con los chicos, si me quiero ir los primeros lo van a saber los jugadores. Estoy peleando con las pocas armas pelearemos contra todos. Amo ganar, el segundo tiempo me dio la pauta que somos un equipo que competimos".

Admitir un presente opaco en lo futbolístico

González resaltó que "nunca me pongo el casete ni mucho menos, no fue el partido de Racing, hay que ajustar muchas cosas, el rival conoce cómo atacamos, como presionamos, está en nosotros seguir intentando lo que en momentos nos hizo jugar mejor. Con Riestra jugamos mejor, no tuvimos finos en las terminaciones. El desafío es poder jugar mejor que el rival".

Pensando en el Tomba, con Paz afuera por 10 amarillas, el entrenador sostuvo que "es una opción Fascendini, hay chicos del club, quedamos concentrados y empezar a diagramar el partido de Godoy Cruz, confío en estos chicos, el que juegue tendrá el apoyo nuestro y los compañeros. A mí me desespera que volvamos a jugar mejor, no me preocupa porque en un torneo argentino perdieron Instituto y Huracán. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Logramos una forma de intentar ser protagonista".