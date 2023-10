Kily Gonzalez no claudica en Unión: "Esto sigue, quedan cinco finales y tenemos que luchar, no hay otra"

El DT de Unión, Cristian González, se quejó por la expulsión de Franco Calderón ante Boca y que "no queda otra que seguir", porque no se van a "entregar"

" Creo que no era para expulsarlo. Es muy complicado jugar contra Boca con uno menos y no lo pudimos sostener. Los cambios fueron por el desgaste. Recorridos muy largos y un esfuerzo enorme, por lo que tomamos la decisión de cambiar. Boca lo empezó a buscar y nos complicó. Tiene el mejor arquero del fútbol argentino y jugadores que fueron determinantes. No lo pudimos sostener", comenzó diciendo.

A su vez, Kily remarcó: "Tenemos un plantel de 25 o 26 jugadores jóvenes. El que entra es porque tiene la capacidad. Llevamos a un chico con 18 años por primera vez al banco. Jugar ante un rival con mucha jerarquía no es fácil, pero si hubiéramos estamos 11 contra 11 pudo darse de otra manera. Pero ya es otra cosa. En el segundo tiempo no tuvimos espacios. Trabajamos en todo, incluso en las pelotas paradas y el rival justo nos terminó marcando".

"Defensivamente ante un rival como Boca, tenés que estar concentrado al 100%, porque no te perdona. En la primera que tienen te hacen un gol. Cuando queremos comparar a Unión con Boca estamos equivocados. No es fácil jugar acá y hasta lo último tratamos de pelear. Los chicos se vaciaron como siempre, pero el rival por algo está en la final de la Libertadores. Pero esto sigue, quedan partidos y tenemos que luchar, no hay otra", enfatizó el técnico.

Cristian González.jpg Cristian González fue sincero en Unión luego de la derrota ante Boca. Télam

En el final, contó qué le dijo el árbitro: "Le pregunté por la expulsión, porque para mí no era. Pero es una decisión que tomó sin consultar. Merentiel metió una patada y no tuvo la misma determinación".

"Uno planifica algunas cosas y después no salen, porque el rival juega y te empuja. A la larga tuvimos que meternos atrás y jugar de contra, ni hablar con uno menos. Uno intenta desde donde puede corregir, como en el entretiempo, para tratar de estar ordenados, porque sabíamos que se iban a venir, pero Boca nos superó. Rescato el esfuerzo de los pibes. No queda otra que entrenar. Hay que adaptarse y se viene ahora un rival de fuste y no hay que poner excusas. Con un hombre menos el análisis cambia, pero hay que seguir, porque son todas finales", insistió González.

En otro tramo de la extensa conferencia, el conductor rojiblanco esgrimió: "El equipo no se entrega. Por más que terminamos con 10, tuvimos situaciones. Delante nos encontramos contra un gran equipo y un arquero que sacó importantes pelotas. La diferencia está en que cuando equivocamos lo pagamos. Nos quedan finales por delante, está todo muy parejo y habrá que ganar el martes".

Al igual que el polémico partido ante Boca en Santa Fe, fue al hueso: "No quiero que me regalen cosas, pero tampoco no quiero volver a cuestionar la mala fe de los árbitros, porque todos nos equivocamos. Me sorprendió, porque no es roja. La de Merentiel fue peor y no pasó lo mismo. Entonces a partir de ahí te ponés a pensar, pero ya está, perdimos el partido".

"Esto nos tiene que servir para ser más agresivos en todos los sectores. Hay que prepararse y a los pibes de Unión les sirve. Igual, estamos más fuertes que nunca y la vamos a pelear", concluyó.