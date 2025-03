Kily González no tira la toalla en Unión ante la crisis: "Tengo fuerza para seguir hasta el final"

" No puedo crecer el partido que hicimo s. No le encuentro explicación. Pero en el fútbol hay que tener humildad", comenzó con un tono de preocupación por la performance del equipo en el José María Minella.

"Es un baño de realidad", agregó Kily, al referirse a la diferencia entre la imagen del partido anterior y el de este jueves. "Voy a dar un ejemplo del fútbol. Argentina ganó dos Copas Américas y el Mundial. El otro día nos dio un ejemplo de cómo se juegan los partidos, buscando crecer siempre. Es complicado lograr un nombre y encontrar prestigio. Es muy difícil, entonces uno se acostumbra a una cosa y no podemos entrar de esta manera. Más allá de que uno busca corregir, el equipo en el partido anterior tuvo una actuación extraordinaria y perdimos. Y a los pocos días tememos este partido. Es inexplicable y es un baño de realidad. Hay que tener humildad", sentenció.

El DT de Unión, al hueso en conferencia

Visiblemente afectado por la derrota, González también reflexionó sobre la importancia de sumar puntos y de no perder la compostura: "Estoy triste, porque tenemos que sumar y no podemos confinarnos. Hay que ser humildes y tratar de estar a la altura en cada partido y no lo estuvimos hoy (por este jueves). Me hago cargo y el martes tenemos un desafío hermoso por la Sudamericana, con todo lo que representa jugar en casa y estas cosas quedan marcadas. No nos podemos permitir jugar con estos horrores. Esto no quiere decir que le saque méritos a Aldosivi. Si empatábamos iba a decir lo mismo".

El técnico hizo un fuerte análisis sobre las implicancias de la derrota, destacando la necesidad de aprender y corregir: "El fútbol no permite relajarse y nos ubicaron de nuevo con una piña. El campeonato de Unión es malísimo. Esta no fue la forma en la que había que perder. Nos tenemos que hacer cargo y soy el primero. Hay que aprender y en el fútbol es complicado y todo se va a la mierda de golpe. Ahora nos van a putear todos, por más que no sea de vida y muerte. Pero nos tenemos que hacer cargo de que así no se puede salir. Pedir disculpas a la gente, por más que le importe un carajo lo que digo, y hay que estar a la altura el martes. Comeremos mierda y que debemos aprender de esto, loco, no puede ser".

Sobre el estado emocional de sus jugadores, Kily no ocultó su enojo: "El grupo está destruido y yo estoy recaliente. Hay que hacer una autocrítica durísima, en la cara y preparar lo que viene. Decirnos las cosas que son necesarias. Es merecido el enojo de la gente hacia nosotros, pero trataremos de seguir. Hay un escudo adelante".

En cuanto a las decisiones tácticas, comentó qué pasó con Marcelo Estigarribia, que no fue titular: "Tuvo una molestia en el gemelo y no quisimos correr riesgos".

González también se refirió a las fallas concretas del equipo durante el partido: "Cometemos horrores y lo pagamos. Toda la temporada viene así. Es importante no creerte más de lo que sos".

Visiblemente avergonzado por la imagen mostrada en el campo, expresó: "Siento la vergüenza deportiva más que nunca. En el partido pasado nos fuimos ovacionados y lo que pasó hoy (por este jueves) no está bien".

Finalmente, se mostró firme en su compromiso y autocrítica, con un claro mensaje hacia su equipo: "Estoy acostumbrado a pelearla y estoy convencido de esto, pero hay que ajustar y entrenar más. Poner al equipo que mejor considere y estoy con fuerzas para seguir. Más allá de la Copa, tenemos que sumar para el promedio. ¿Qué Copa? Nuestra realidad es ir partido a partido y no solo en la Copa".

