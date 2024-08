Kily González sacó pecho en Unión: "Cambiamos la cabeza para pelear por la gloria"

Por eso la satisfacción de Cristian González en conferencia de prensa, tratando de esquivar lo de la inhibición: "Contento porque volvimos a tener el funcionamiento que no tuvimos en los últimos partidos. Hicimos mucho hincapié en eso. De someter al rival con diferentes variantes y lo conseguimos en varias partes del partido. Después, porque estamos a un punto del líder . El equipo hizo un esfuerzo terrible para superar a Argentinos, más allá de que el inicio que no fue el deseado. Pero nos acomodamos rápido. Le prometí a los jugadores que no iba a hablar más de la inhibición , pero me pone contento si es que se resolvió por los chicos del club para que puedan jugar también. Hay nombres, pero no los voy a decir . Las cartas están jugadas y no voy a hablar más de la inhibición".

Asimismo, infló el pecho por este presente: "Ya lo dije varias veces, dónde está escrito que Unión no puede pelear un campeonato. Pero hay que prepararse y confiar en que se puede. Mi equipo se entrega y desde ahí cambiamos la cabeza de pelear por la gloria, que es lo más hermoso en el fútbol. El acompañamiento de la gente lo tenemos. La comunicación es muy fuerte, fluida y sana, entonces me da la fortaleza para luchar contra todo y contra todos. Esto es hasta el final. Tenemos que defender este escudo y me siento feliz, porque más allá del resultado, de que todos se ilusionan. El cariño de la gente brinda mayor fortaleza todavía y nos sigue generando ilusiones y vamos a pelear. Todo pasa por amor propio y fuego sagrado. Hay que entregarse en el fútbol y lo que más destaco es que tengo un plantel donde todos se sienten importantes. Después tengo que elegir, pero necesitamos de todos. No tenemos grandes nombres, pero daremos pelea hasta el final".

Más de Cristian González en Unión

En otro tramo de la charla con los medios, el conductor rojiblanco apuntó: "Va todo de la mano. Sabemos cuáles son las virtudes y falencias que tenemos, siempre con la capacidad de competir. Cuando tenés esa impronta para asumir el reto, hay que hacerse cargo y pelear hasta donde nos dé, por eso la ilusión. Hacía dos partidos que no ganábamos y lo hicimos de manera contundente para estar en un lote donde queríamos".

"Yo estoy que no entro en mi. Feliz por ver la entrega de los jugadores. Me llena de orgullo. Yo los quiero y siempre digo que son mis chicos. Hay un compromiso muy grande con la camiseta. Hablamos muchísimo y quiero que todos estén bien. Lo tenemos muy claro y sabemos que no podemos regalar nada, como los 12 minutos del comienzo. Esto continúa y es fundamental tener los pies sobre la tierra", agregó.

Pero no quedó solo ahí: "No hay que quitarle méritos a Huracán, Unión y Atlético Tucumán. Que los grandes estén en copas hace que tengan planteles de mayor recambio. Ojalá pudiéramos estar nosotros en esa situación, pero que eso no le quite mérito a lo que está haciendo Unión. Hay que luchar y seguir. Esto es fútbol y queremos competir, porque tenemos una ilusión muy grande".

Unión, sincero sobre la llegada de refuerzos con tan poco margen

Kily también evitó dar nombres y puestos a potenciar, pero atendiendo a que el mercado cierra el jueves es probable que no pueda tener todo lo que pidió: "(Franco) Fragapane está en mi cabeza y quiero que esté, pero los tiempos se acortan y es todo muy complicado. Veremos si tenemos margen para hacer un esfuerzo y sumar jugadores".

Mientras que en el final hizo alusión a la posible salida de Francisco Gerometta: "Lo de Tati es una situación que hablamos y siempre digo lo mismo, priorizando cuál es su decisión. Si quiere buscar otro lado es aceptable y me pone feliz, porque quizás pueda tener más chances. Obvio que uno tiene jugadores apuntalados, pero en el transcurso no podemos avanzar. Le ponemos el pecho a morir a la situación y las cartas ya están jugadas. Esperemos todo se solucione para el bien del club"