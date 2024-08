Unión fue implacable ante Argentinos y es escolta en una ilusión que sigue creciendo

Unión no arrancó bien el partido y por eso en los primeros minutos el que manejaba las acciones del juego era Argentinos Juniors. El Tate llegaba tarde a la pelota y el Bicho la hacía circular con criterio y precisión. De hecho, estuvo muy cerca de abrir el marcador, pero el arquero Thiago Cardozo le tapó un remate a Alan Rodríguez con una gran volada para desviar el balón hacia un costado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1825653114193502524&partner=&hide_thread=false ¡¡THIAGO CARDOZO Y UNA DE LAS ATAJADAS DE LA TEMPORADA EN LA #LigaProfesional!! Tremenda tapada del arquero ante el disparo de Alan Rodríguez para mantener el 0-0.



#ESPN pic.twitter.com/1c6Yq6dLBI — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2024

Unión no encontraba la pelota y, en consecuencia, no lograba prevalecer en ataque. No estaba con la intensidad de siempre y por eso no lograba imponer condiciones. Con el correr de los minutos el partido se fue emparejando, aunque el Tate generaba poco en ataque. Sin embargo y cuando nada lo hacía suponer, llegó el gol de Unión. A los 25 minutos, Simón Rivero tomó un rebote en la puerta del área y sin dudar sacó un zurdazo esquinado para decretar el 1 a 0.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1825657380522074615&partner=&hide_thread=false ¡¡SIMON RIVERO PONE ARRIBA A UNIÓN!! Hermoso zurdazo desde afuera del área para el 1-0 del Tatengue ante Argentinos en 24' PT.



#ESPN pic.twitter.com/pKPU35U1p7 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2024

A partir de eso, el Tate mejoró y mucho su rendimiento y el Bicho sintió el impacto. Ni hablar cuando Unión marcó el segundo gol para ampliar el resultado y marcar una distancia futbolística aún mayor. Lautaro Vargas buscó asistir a Adrián Balboa y, en su afán por rechazar, un defensor se terminó cayendo y le dejó el balón servido a Rocky quien, con un remate cruzado, venció la resistencia del Ruso Rodríguez para decretar el 2 a 0 cuando se jugaban 31 minutos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1825659391405691258&partner=&hide_thread=false ¡¡DESINTELIGENCIA DEL FONDO DEL BICHO Y ROCKY DA UN GOLPE DE KNOCKOUT!! El uruguayo Balboa estampó el 2-0 de Unión en 31' PT.



#ESPN pic.twitter.com/6yQKwpxzKV — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2024

Lo que siguió fue un dominio absoluto de Unión, que controló sin problemas a Argentinos, justificando absolutamente el resultado parcial con el que se fue a los vestuarios.

• LEER MÁS: Spahn y un gol sobre la hora: Unión levantó su inhibición

Segundo tiempo entre Unión y Argentinos

Si con el 2 a 0 el partido parecía definido, el 3 a 0 lo terminó por certificar. Es que en el segundo tiempo el Tate generó chances para aumentar el marcador. Las dos primeras muy claras: un cabezazo de Nicolás Orsini que fue a parar a las manos de Rodríguez y un mano a mano de Balboa que Jonathan Galván terminó despejando en la línea.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1825670541430161621&partner=&hide_thread=false ¡¡SALVADA EN LA LÍNEA DE GALVÁN!! Con mucha tranquilidad, el defensor del Bicho tapó el remate de Rocky Balboa... ¡Era el 3-0 Tatengue!



#ESPN pic.twitter.com/yPzwKc4GL5 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2024

Unión no sufría en defensa y, cuando se lo proponía, estaba cerca de anotar, aunque el gol llegó por otro error de Argentinos, ya que Galván quiso despejar una pelota y no hizo otra cosa que golpear a Orsini. Facundo Tello no dudó y decretó la pena máxima que terminó ejecutando Orsini con un remate violento y al medio del arco para establecer el 3 a 0 y consumar una goleada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1825673072784933214&partner=&hide_thread=false ¡¡ORSINI LE ROMPIÓ EL ARCO AL RUSO RODRÍGUEZ!! Hermosa ejecución del delantero, a pura potencia, para el 3-0 de Unión ante Argentinos.



#ESPN pic.twitter.com/QHfip8trzL — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2024

Unión puso el freno y el segundo tiempo se jugó a un ritmo cansino, ya que Argentinos no tuvo argumentos suficientes ni siquiera para descontar. Unión lo controló con mucha suficiencia y, salvo ese primer cuarto de hora en donde no jugó bien, después fue un monólogo del Tate, que construyó una nueva victoria en su casa, cortando una racha de dos partidos sin victoria.

El Tate llega a los 22 puntos, ratificando un gran momento como para que sus hinchas se sigan ilusionando. Muchos se lamentarán por los dos puntos que se perdieron ante Belgrano cuando el Rojiblanco fue perjudicado. En este campeonato hizo del 15 de Abril una verdadera fortaleza, ganando cinco de los seis partidos que jugó. Una victoria necesaria que viene a ratificar el compromiso con el que juega Unión y el mensaje que baja del cuerpo técnico y que los futbolistas lo interpretan sin dudar. Goleada para ilusionarse y para mantener la confianza por las nubes demostrando que el Tate, en estas 11 fechas, estuvo a la altura de las circunstancias sin ser menos que nadie.

Formaciones de Unión y Argentinos

Unión: Thiago Cardozo; Nicolás Paz, Franco Pardo y Claudio Corvalán; Lautaro Vargas, Mauro Pittón, Joaquín Mosqueira, Simón Rivero y Bruno Pittón; Nicolás Orsini y Adrián Balboa. DT: Cristian González.

Argentinos: Diego Rodríguez; Tobías Palacios, Francisco Álvarez, Jonathan Galván y Román Vega; Matías Perelló, Alan Rodríguez, Ariel Gamarra y José Herrera; Gastón Verón y Luciano Gondou. DT: Pablo Guede.

Goles: PT 24' Simón Rivero (U) y 31' Adrián Balboa (U); y ST 20' Nicolás Orsini, de penal (U).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Fernando Espinoza.