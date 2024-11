Kily González se le plantó a Spahn como nunca nadie en Unión

Las declaraciones de Cristian González se hicieron mucho más crudas contra Spahn durante la segunda parte de este año, debido a que se viene de un mercado de pases donde Unión no sumó ni un refuerzo más allá de que se fueron dos titulares como Federico Vera y Mauro Luna Diale.

La historia de Kily González contra Spahn en Unión

Tras la derrota ante Racing en Avellaneda, Kily González fue durísimo contra Spahn por al inhibición que pesó sobre Unión durante gran parte del mercado de pases, lo que al entender del DT jugó un papel decisivo para que no pudieran llegar las incorporaciones que pretendía.

Eso generó que al otro día el mismo Spahn se hiciera presente en Casasol para tener un mano a mano picante con el DT de Unión, a quien había respaldado tras la eliminación en Copa Argentina, tras la durísima derrota en la fase inicial ante los suplentes de Gimnasia de Mendoza por 2-1.

Y estas declaraciones fueron las más duras de todas, en medio de las negociaciones que llevan adelante para la renovación del contrato del DT, quien apuntó directamente contra Spahn, a quien le reclamó por el salto de calidad, e inversión en el mercado de pases, condición que no negociará para firmar su nuevo contrato.

Cuando se lo consultó a Kily González por su continuidad en Unión, apuntó: "No está asegurada mi continuidad, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, estoy en contacto con el presidente. Hay que hablar muy profundo con el presidente para ajustar cosas y espero que lo entienda. No va por una cuestión de mi contrato en sí, hay que darse cuenta que hay que mejorar el plantel, que vengan jugadores de jerarquía".

"De no entenderlo, obvio que me voy a ir, mi cuerpo técnico y los jugadores están conmigo, ajustaremos cosas que pienso son beneficiosas para el club, no solamente para el plantel profesional, sino para todas las áreas, no es un capricho, es sentido común y que todos nos pongamos la camiseta de Unión, pensando en poder crecer como club y equipo, si no están dadas las circunstancias para que no se cumpla lo que pido, seguramente no seguiré", agregó el DT de Unión.

Luego, apuntó: "Cambiamos la mentalidad, el presidente se tiene que hacer cargo, hay que hacer un esfuerzo. Estos son golpes que hay que asimilar, ajustar más, eso a nivel de Comisión Directiva para mejorar, lo trato de transmitir. Me dicen muchos que no lo voy a lograr, se que me va a entender, ojalá Dios quiera puedo continuar en el club".

Ni Madelón se animó a tanto en Unión

Leonardo Madelón se le plantó en varias ocasiones al presidente Spahn, reclamándole el salto de calidad. Sin embargo, era mucho más diplomático y nunca fue tan a fondo como lo hizo Kily González, sobre todo tras la derrota de este martes ante Talleres en el 15 de Abril.

"El hincha de Unión debe exigir. No pude asimilar nuca que se desarme el equipo, acomodamos el equipo como pudimos, este año nos está pasando lo mismo. Se desmembró otra vez, a partir de enero cuando se nos va una base importante de titulares. No es que el plantel no sirve, pero rearmar todo no es fácil", remarcó Leo Madelón, en uno de los momentos en que dejó la conducción de Unión.

Madelón Zuccarelli Spahn.png Luis Spahn y Martín Zuccarelli, los encargados de buscar al nuevo DT de Unión para suceder a Madelón.

Todo esto se da con Kily González en un momento que tiene mucha espalda, debido a los buenos resultados, más allá de los últimos. Ahora estará en Luis Spahn satisfacer a un DT que como nunca antes y como ningún otro se le plantó en Unión pidiendo por un salto de calidad.