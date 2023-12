El entrenador charló con radio Sol Play 91.5 y en el inicio reconoció que "tuve muchas vivencias, desde que llegué recibí un cariño muy particular de la gente de Unión. Con un contexto particular por la salida de Méndez, no estaba mal el equipo, me reuní rápido con los dirigentes, no lo dudé, a los días fui a Tucumán sin hacer nada. Vi un equipo que se quería dejar ayudar para darle pelea para todo lo que se pusiera por delante".

Más adelante sostuvo que "lograron los chicos dejar a Unión en un lugar tan privilegiado donde siempre debe estar. Uno se basa en el funcionamiento de Unión, era un plantel plagado de juveniles. Cuando uno toma la decisión, a veces las cosas no están bien. Es como se maneja el fútbol, la necesidad o el momento genera un egoísmo. El Gallego optó por irse a su casa. Es mi amigo, la gente de Unión estaba enojada, son cosas de este fútbol tan loco. Cuando uno asume el desafío se tiene que hacer cargo".

LEER MÁS: El apellido que se repite en este mercado de pases de Unión

González también apuntó que "desde mi llegada hablamos con el plantel de la situación en la que asumimos. Hoy me río de cómo fue la llegada mía. Los jugadores son particulares cuando viene un técnico nuevo. Uno tiene una forma y otros puede tener otras. Miran y te estudian. Era una situación que es parte de esto, estuve del otro lado. No hay que comerse el personaje que somos más que un jugador. Uno es acompañante, pero dependes de los jugadores".

Kily en otro tramo de la charla dijo que "durante el partido todo es del jugador, tenemos más herramientas para el grupo, con videos del rival, características individuales, uno piensa y se imagina un partido como lo preparó y hay cosas que no salen como lo entrenaste. Triangulaciones, presión, hago hincapié en conceptos básicos. Sufrimos mucho de pelota parada, uno machacaba sobre eso, cuando hay gente joven que está aprendiendo y se tiene que equivocar".

También recordó una jugada de Del Blanco sobre el final del Clásico, al apuntar que "fue una jugada muy rápida, se la toca al defensor que va a barrer, era sobre la hora, yo me la imaginaba, cuando lo van cerrando, era para afuera, el defensor estaba jugado, el centro no es bueno y no pudimos concretar. No lo puedo controlar, me crié con Bilardo, con Bielsa, buscan la perfección, me pierdo del corralito, me voy al córner en la cancha de Unión. Me retan siempre, pierdo la referencia. Tengo que corregir, no está bueno, es corta mi carrera".

LEER MÁS: Los números en 2023 de Triverio, el objetivo de Unión

González también subrayó que "soy exigente e intenso, a veces me enojó con Luis (Spahn), no solamente en el plantel profesional, sino en inferiores. Hay jugadores que quemamos procesos de juveniles por necesidad, a lo mejor el chico no está bien formado para llegar a Primera. Si lo pongo a Juan (Bircher) lo hacía en un partido muy importante, si me sale bien me dicen que soy un fenómeno. Decide el chico, cuidar el prestigio, uno como entrenador debe interpretar cómo armo el equipo. A Pardo lo puse como volante tapón, pero siendo equilibrado, cortito, ordenado, por momentos salió bien. Desde el querer ganar hay que manejar cosas. Unión es un club muy humilde, se puede mejorar, actualizar cosas, las herramientas están, no quiero relajación. Es un momento para Unión que hay que aprovecharlo. A mi los Clásicos me gustan jugar los clásicos, esa situación no nos permite relajarnos".

En referencia a las exigencias dijo que "a veces hay que salir de la zona de confort, en el fútbol te lo pones solo, el amor propio de cada uno. Cuando hay un grupo que pelea cosas importantes es muy fácil, pero cuando te conformas te lleva a la mediocridad. El éxito dura muy poquito".

Los objetivos a alcanzar

"Me vacié cuando terminó el partido como Unión me lo dio a mí. Yo le dije al presidente que no me iba a ir de Unión, me dio la posibilidad de trabajar. Lo quiero, le agarré cariño, quiero que se protagonista. La gente te lo pide. Es el momento de invertir, se lo dije cara a cara, es un salto de jerarquía, traer jugadores que potencien a los chicos. Gamba transferirá un montón de cosas. Así hay que trabajar en encargarme de encargar relaciones para que vengan".

"Quiero armar un equipo para ser protagonista. Tenemos 14 partidos más la Copa Argentina. Si Colón lo logró, no veo porqué Unión no lo pudo obtener. Esto es la vida, levantarte a la mañana y afrontar los desafíos. Es contagio, creer en lo que uno hace. Está escrito que Unión no puede. Yo dije que acá nos vamos todos al descenso. Se que Unión es un club muy político. Somos los que estamos. Hacerse cargo de las cosas que se hicieron mal. No es normal que nos desahogamos. Lo primero lo putean al presidente. Porque se hicieron las cosas mal. Hay que entregarse siempre".

El sacudón en cancha de Platense

"No era el equipo que venía viendo. Teníamos una forma que nos llevaba a ser protagonista. Me enojé mucho, en el primer partido como los tucumanos supieron como soy. Uno baja una línea de qué manera se juega al fútbol, tengo una relación extraordinaria con los chicos".