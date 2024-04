Kily: "Soy el primero en irme si siento que le hago mal a Unión"

"En los últimos dos partidos nos empataron por detalles y los jugadores son personas y se equivocan. Regalamos 20 minutos esta vez , no entramos como debíamos y lo pagamos. Luego sí fue el Unión que yo conozco. En el segundo tiempo generamos situaciones y el arquero fue figura, que tapó tres pelotas que eran goles. Esto es fútbol y se pueden cometer errores. Pero insisto que los primeros 20' no me gustaron y se nos hizo cuesta arriba, pese a achicar, pero ya era tarde. Ahora hay que recuperarse y sumar puntos, porque los necesitamos más que nunca".

En su reflexión, fue contundente: "Nos faltó cerrar los últimos dos partidos para tener cuatro puntos más. Pero son detalles que cometemos y se pagan. La desilusión es dura para todos, más allá de que queremos competir hasta el final".

"¿Si me mueve la vara este resultado? Depende de los dirigentes, si quieren me voy. Es fácil. No olvidemos que este equipo en el último partido del torneo pasado estaba casi descendido y hasta hace dos partidos estábamos arriba de Boca. Esto es fútbol y somos humanos y erramos. La gente puede recriminar por los primeros 20', pero después creamos y los superamos, con situaciones recontra claras. Resalto lo mismo, Unión cuando está bien es complicado que los superen, pero cuando cometemos errores la cosa cambia. Arrancar perdiendo 2-0 en Primera se hace muy complicado. No tengo nada para recriminarle a los chicos, sobre todo por lo segundo tiempo. Esto es fútbol, no la muerte, pero no olvidemos que este equipo generó ilusión para intentar pelear estar entre los cuatro de arriba. Duelen esos cuatro puntos que se fueron. Esa ansiedad de ganar hizo que no entremos como debíamos", contó Kily González.

Fue todavía más allá el técnico rojiblanco: "Es el primer partido en el que quizás más mal entramos en el campeonato. No recuerdo otro tan malo. Quizás ante Newell's y aquel con Platense. No tengo para reclamar por la actitud, pero el rival también juega y entró de igual a igual justo en el inicio, donde nos marcaron dos goles. Me voy tranquilo por lo que se hizo en el segundo tiempo, generando y haciendo figura al arquero, pero no pudimos darlo vuelta".

"Estoy recontra caliente por no entrar entre los cuatro. Los detalles de los que se aprende, nos costaron. Analizando, justo lo que me da más bronca como nos empataron los últimos partidos. Repito, no olvidemos que hace cuatro meses Unión estaba casi descendido y cambiamos las formas. En este caso, no lo pudimos sostener por este inicio de primer tiempo", tiró González.

Cristian González, sin vueltas en Unión

"En relación al presidente, no creo que me haya soltado la mano. Nos estuvo dando fuerza y confianza. Luis es una persona particular y soy el primero que me voy si siento que estoy haciéndole mal a Unión, por más que en este caso nos putearon hasta los mudos. Asumo la responsabilidad y odio perder, pero a veces te toca. El tema son las formas y lo del comienzo del partido no fue bueno, que nos costó luego el partido", acotó el DT.

Otro de los temas que generó polémica fue la decisión de sacar a Nicolás Paz: "Lo de Nico puede ser quizás lo único injusto. Hablé con él y yo tengo que elegir y a lo mejor me tocó hacerlo bien y también mal. Nico es fuerte de la cabeza y tengo mucho contacto. Lo tengo recontra en cuenta y a veces tomo decisiones bien y otras mal".

En el final de la charla con los medios, como UNO Santa Fe, Kily aseveró: "No hablamos nada del contrato, porque no era el momento. No me interesa el tema del contrato. Si quieren que esté, me quedo, si me tengo que ir, lo hago. Insisto en que cuando las cosas estaban complicas le puse el pecho y lo seguiré haciendo. Acá hay gente que se ilusiona con ganar algo y eso me motiva. Esa vara que pusimos ahora hace que el golpe sea muy duro. Mi balance es bueno por lo que ve la gente de Unión. Sé lo que hacemos en todo sentido y los chicos están comprometidos. Si tenemos que seguir, lo haremos y si el club pretende a alguien más, nos iremos".