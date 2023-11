Kudelka: "Todo el mundo tiene que apoyar y ayudar a Unión"

Más adelante, reconoció que "Talleres estaba en la tercera categoría, la gente irritable, no quería a nadie, entré con Fassi, no soportaban estar en el Torneo Federal. La producción fue en base a hechos concretos. Muchos colegas intentan no hablar de Sociedades Anónimas, está politizado. No se puede hablar con nombres propios. Nuestra idiosincrasia es sentimental, en todo lo que nos rodea, muy poco racional, por eso nos va como nos va. Estuve en clubes que estuve y son excelentes, y en otros no. Queremos los clubes con socios, es bárbaro, pero para que se gobierne unitariamente, así no".

En referencia al presente de los equipos santafesinos subrayó que "que Colón y Unión estén así es causalidad, cuando vivis en una cultura o en una forma de ser donde te interesa mal que le vaya mal al otro que bien a vos, el tiempo dedicalo a hacer cosas en tu institución, superarlo desde los hechos, la estructura, la capacitación de quienes transitan el club, que se vea un potencial que se vea, es mucho mejor que ganar un partido o perderlo. Cuando es según ganes o pierdas, donde somos muchas veces responsables y culpables, estamos mal. Estamos penando por quién se va a la B Nacional".

En relación a los dichos de José Sand durante su paso como DT de Lanús, Kudelka dijo que "soy un agradecido de los jugadores las hicimos con todos. Tengo que tomar resoluciones, era una decisión álgida, le di la mano a todos cuando me fui".

En otro tramo de la charla sostuvo que "cambié la idea, en la organización de entrenamientos, nuevas metodologías en relación a cómo quiero que juegue mi equipo. Todos los días crecemos y los jugadores siempre tienen la misma edad, hay que saber aceptar cosas que antes eran distintas. Se habla mucho cómo actuar, escucha un psicólogo para actuar con los jugadores, no podes sacarle el celular. Uno como entrenador se tiene que acomodar a situaciones educativas y sociales para actuar con chicos jóvenes que tienen su forma de vivir".

Kudelka vivió una situación similar al que atraviesa Unión. En ese sentido subrayó: "Hay facetas distintas. Cuando tomamos el plantel era un novato, lleno de errores, ese plantel estaba descendido. Fue muy similar a lo que logró Patronato, se liberó de toda la presión. Fuimos a la Promoción, empatamos 0-0 el Clásico. Estaba lleno de jugadores de experiencia, ahora tiene muchos jóvenes. Es un desafío muy grande. Hay que llevar a los jugadores a la estrategia del partido, todo lo otro es inmanejable. Lo que dicen a favor y en contra. Todo el mundo tiene que apoyar y ayudar, es un punto de partida, para que pase lo que pase, se cambie de planes y objetivos. Que haya paz, es lo que hay que transmitirle a los jugadores, creer en ello".

En la parte final, enfatizó: "No podes traer el lastre porque te va a tirar abajo el partido, machacar en eso, pensar en el entrenamiento y cómo vas a ganar el partido. Así se potenciará al plantel".