La bronca de Memo Torres tras ser agredido en Unión

"Sinceramente se me cruzaron un montón de cosas. Sentí impotencia de que la gente te trate mal. Quizás muchos ni me conozcan, pero cuando empezó la agresión de este señor mayor había gente que le decía quien era yo, pero estaba ciego y sordo, queriendo claramente generar un conflicto ", contó este jueves en charla con UNO 106.3 en el programa La Segunda de Porta el exjugador y técnico formativo de Unión, Emanuel Memo Torres, que fue agredido junto a su mujer por dos plateitas en el partido ante Boca.

Pese a que ya pasaron varias horas, todavía la perdura al impotencia: "Fue una locura, porque es inentendible la reacción. Estábamos con mi señora en la platea alta y escucho en un momento un audio de mi vieja que estaba cuidando a mi hija; justo me paro cuando llega el gol para gritarlo y siento un golpe en la espada. Lo dejé pasar porque muchas veces son cosas de la euforia, pero luego le pegan a ella y veo a este señor que nos insultaba y diciendo que no teníamos que estar ahí y que éramos hinchas de Boca. Me recriminó cómo festejé el gol y solo atiné a decirle que era un enfermo".

"A todo esto, las charlas subieron de tono y fue como la hizo caer a mi mujer de la escalera y ahí se me salió la cadena. La gente quería separar, porque algunos me conocieron y fue así aparece el hijo de atrás que me pega una piña en el ojo y me corta la ceja. Tres puntos me dieron. La policía estuvo rápida y nos sacaron a los cuatro. Una situación inentendible", agregó el santotomesino.

image.png Así le quedó la ceja a Memo Torres tras ser agredido por un plateita de Unión. Foto | @radiogolsantafe

En este sentido, reflexionó: "La sociedad está viviendo a mil y esta gente habrá ido con el prejuicio y las ganas de buscar hinchas de Boca en la platea, que seguro los hubo. No encuentro otra explicación. No me entrar en la cabeza por qué pasó esto. Lo que debió ser una fiesta terminó para mí en el hospital y luego en la comisaria por la denuncia".

"Estaba feliz por el gol de Unión y lo viví a mi manera. Quizás a mi no me sale tener que tirarme encima de alguien para demostrar algo. Puede que otros hinchas tengan otras formas. Una locura", se sinceró.

También, Memo reconoció: "El club la verdad que muy bien. Fui a trabajar incluso hoy (por este jueves) en las inferiores, en la décima de liga y me sentía mal por eso, porque nosotros estamos para formar y que vean al profe con el ojo lastimado da cosa. La dirigencia me apoyó en todo momento e iban a tomar medidas".

En el final, resaltó el nivel del equipo para minimizar al Xeneize: "Lo bien a Unión bien parado y nunca sufrió, hasta cuando estaba mano a mano. Se ganó mucho en el medio, tapando a los jugadores claves del rival. Un partido muy bueno, además de la entrega. Fue muy lindo lo que se vio de Unión".

