Por segunda fecha en fila, Maximiliano Cuadra volvió a quedar fuera de la consideración del entrenador, Leonardo Madelón. Si bien es cierto que no venía mostrando demasiado como ganarse la titularidad, era un jugador jerarquizado y una fija para el DT, que pidió que se hiciera el esfuerzo para que se sume al plantel.

Por ahora no pudo demostrar todo lo que prometía y, amén de que las lesiones los tuvieron a mal traer, la realidad es que en este semestre sus chances de vivieron a pique. ¿Por qué? En los primeros partidos de esta temporada, al parecer el DT notó que no tenía el mismo despliegue que sus compañeros. Como que no sentía la idea de luchar en cada acción como si fuera la última. Que iba a un tranco cansino.

• LEER MÁS: ¿Unión se queda sin Juan Ignacio Cavallaro para el Clásico?

Algo muy característico de la identidad de este equipo, que lo llevó a hacer dos grandes campañas, con clasificaciones a la Copa Sudamericana 2019 y 2020. Un factor que lo llevó al pedestal de los elogios y que le imprimió respeto en la consideración del mapa futbolístico argentino. Sin embargo, el atacante no estaría cómodo.

Maximiliano Cuadra.jpg Prensa Unión

Fue así como habría mantenido una charla mano a mano con el DT, a quien le habría planteado que no su estilo de juego no era compatible con lo que se le pedía. Lógicamente el estratega rojiblanco lo escuchó con atención y aceptó su postura, aunque le habría dicho que había cosas que no se negociaban.

• LEER MÁS: Peano fue convocado a la Selección Argentina Sub 23

Daba la sensación que sería para mejorar y que todas las partes se sientan más conformes. Sin embargo, a partir de allí el jugador perdió terreno y no formó parte de los concentrados ni, mucho menos, de la formación titular.

Maximiliano Cuadra 1.jpg Prensa Unión

Hoy estaría cuarto en el escalafón, que encabezan Walter Bou, Nicolás Mazzola y Franco Troyansky. Tiene cualidades que son innegables que podían darle mucho al equipo, pero hay otras cosas que también se pretenden y por ahora no las puede brindar.

• LEER MÁS: Madelón calentó la previa del Clásico en Unión: "Es un partido que nos gusta jugar"

Vale recordar que el Cuadra tiene contrato hasta diciembre de este año y, producto de una opción de compra tan alta, debería volver a Racing. Muchas veces suele suceder que puede generarse otro acuerdo o préstamo, pero si se mira cómo están dadas las cosas ahora, su estadía en Santa Fe tendría caducidad.

cuadra 1.jpg

De igual modo habría que ver cómo es el desenlace de esta historia. Incluso ya hay rumores de que podría rescindir su contrato. Por ahora son versiones, pero no sería extraño que suceda.