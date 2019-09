"Un partido en el que fuimos certero. Creo que era más para un 3-0 que para el 2-1, pero cuando se viene de estar cinco partidos sin ganar, siempre es importante terminar con eso. Es importante para volver a las fuentes". Así de claro y contundente fue el entrenador de Unión, Leonardo Madelón, al término del cotejo disputado en Mar del Plata ante Aldosivi para volver a sumar de a tres después de cinco presentaciones.

En charla con los medios, el DT explicó que "cambió la imagen. Igual veo que nos está faltando juego y tenencia. Las urgencias a veces hacen que te equivoques y por eso nos tocó atravesar un bache. Necesitábamos ganar para creer y el grupo respondió".

Indefectiblemente, se le consultó sobre el partido contra Colón del domingo próximo en el estadio 15 de Abril y fue tajante: "El clásico es un partido que nos gusta a todos. Es el partido de los hinchas. Pero recién lo pensaremos desde el lunes, ahora queremos disfrutar esto y descansar".

Luego, volvió a meterse en la irregularidad que les impidió sumar más puntos al cabo de estas primeras ocho fechas de la Superliga: "Los resultados lo dicen. Avalan como funcionan las cosas. Estoy mirando partidos y me doy cuenta que a nadie le sobra nada. Solo no hay que pecar de ingenuos. Estamos bien y yo estoy tranquilo. Ahora será cuestión de empezar a preparar el partido que todos les gusta, que a mi me gusta. Es muy lindo. El equipo se está acomodando. No es fácil. Cuando esté todo bien el funcionamiento pleno llegará solo".

Asimismo, bancó a Marcos Peano pese al error que terminó en el descuento de Sebastián Rincón: "Yo me equivoque mil veces en la vida, al igual que los delanteros y el arquero si lo hace suele pagarlo caro. Así que tranquilo. Tiene toda la confianza. Hay que darle tranquilidad y eso hicimos durante todo el partido".

El análisis de #LeoMadelón tras la victoria ante @clubaldosivi pic.twitter.com/bXTi4tq9fZ — Club Atlético Unión (@clubaunion) September 28, 2019

En el final, dijo que "Damián (Martínez) llega al clásico. Tenía una contractura y no queríamos arriesgarlo. A Juani (Cavallaro) le harán un estudio, pero ojalá no sea nada grave".