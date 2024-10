La confesión de Palavecino: "Unión me dejó libre, fue muy doloroso"

Muchos se sorprendieron con sus declaraciones luego de consumado el éxito para el Ferroviario. "He llegado al gol y es algo muy hermoso, muy importante. Hace poco subí a Primera y estoy muy agradecido por esta oportunidad", le dijó a la TV oficial.

Para después reconocer que "Hacer un gol en este estadio es muy especial, tuve un pasado muy lindo acá y después me dejaron libre. Fue muy doloroso para mí, algo muy bajo y me costó levantarme, agarrar fuerzas y seguir en otro lado. Me ha tocado irme y no fue algo justo para mí".

Palavecino también subrayó que "Hablo con muchos compañeros y saben que yo la vengo peleando de chico y la he luchado muchísimo. Aparte me quieren mucho por la humildad y mi sacrificio. Se lo dedico a todos ellos también porque me vienen ayudando mucho en este proyecto".

En la parte final, entre lágrimas, disparó: "Este gol se lo dedico a mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi novia y mi suegro. Me están viendo por tele, mi novia está acá y es hincha de Unión, sabés cómo debe estar (risas). Le mando un saludo a toda mi familia, a la gente de Gobernador Castro, San Pedro, Santa Lucía y Pérez Millán, a toda la gente que siempre estuvo conmigo".