• LEER MÁS: Unión mostró dos caras y terminó aferrado a un empate que le sirve de muy poco

Asimismo, el charrúa admitió las deficiencia en el complemento: "No era la idea retroceder, pero a veces los partidos te llevan a eso. Ellos tienen buenas bandas y nos estaban complicado, entonces buscamos cerrarlo con el cambio de esquema para incomodarlos, pero no se dio. Justo en un sistema que ya veníamos implementando. No nos sentimos tan cómodos. Fue un tiempo para cada lado y esperamos podamos hacer valer este punto el próximo partido en casa".

EL CANALLA Y EL TATENGUE IGUALARON EN ARROYITO | Rosario Central 1-1 Unión | RESUMEN

"El análisis es muy amplio y es complicado desarrollarlo ahora. Hubo partidos que jugamos bien y los perdimos. A veces es complicado explicar por qué perdés o ganas. Tuvimos partidos a la altura, pero sin resultados. Lo importante es que el equipo no está caído y sigue con la intensión de ser competitivo. A veces hay que saber sufrir, porque los rivales también juegan y te llevan a eso", agregó Gustavo Munúa.

• LEER MÁS: Plaza Colonia demandará a Unión por Santiago Mele

Pero su reflexión no quedó ahí: "Todos los partidos son diferentes. Quizás este fue uno de los partidos que que más sufrimos. A veces se dan las cosas y hay que saber estar en momentos difíciles, como en el segundo tiempo".

Respecto a las condiciones físicas de Juan Ignacio Nardoni y Jonatan Álves tiró: "Vamos día a día viendo las evoluciones. Vienen bien los dos, pero no podría decir cuándo volverán".

Luego, volvió a referirse a la igualdad con Rosario Central: "Se nos complicó por la banda izquierda sobre todo, todo son muy fuertes. Quisimos taparlos, pero no se pudo. En definitiva, buscamos cambiar para incomodarlos, pero no pudimos. Ojalá que podamos hacer un próximo buen partido. El punto de visitante es importante, pese a que queríamos tres. Esperemos capitalizar una victoria en casa en lo que viene con nuestra gente".

• LEER MÁS: Unión estiró su levantada con un gran triunfo ante Central

En el final, Gustavo Munúa recalcó: "En algún momento puede pesar esta seguidilla. Los chicos vienen de un año con muchos partidos, por lo que hay que seguir insistiendo cuando se pone cuesta arriba y eso genera quizás desconfianza. Cuesta salir de estos tramos complicados. Ojalá podamos volver al triunfo en casa por lo anímico".