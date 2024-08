La honestidad brutal del capitán de Unión

El capitán de Unión, Claudio Corvalán, admitió que no estuvieron a la altura de las circunstancias. "Parecíamos que no sabíamos lo que nos estábamos jugando", tiró

El capitán Claudio Corvalán dejó algunos conceptos a corazón abierto después de semejante golpe. En declaraciones a La Central Deportiva (Cadena 3 FM 101,1) no dudó en decir que "cuando te ganan así es muy difícil hacer un análisis porque te superan desde todos lados".

Más adelante admitió que "no estuvimos a la altura del partido, parecíamos que no sabíamos lo que nos estábamos jugando, perdimos merecidamente, ahora hay que seguir por el camino de la victoria el próximo viernes".

Mugre también expresó que "no hay que confundirse, nosotros tenemos que volver a ser humildes, los caminos, las formas, tenemos que ir partido tras partido sin pensar más allá, e ir con los pies sobre la tierra".

En la parte final subrayó que "fue un cachetazo duro que nos hace volver a la realidad en la que estamos y no pensar en cualquier cosa. Kily nos dijo poco y nada, lo conocemos, cuando no le respondemos dentro de la cancha le duele muchísimo, él sabe. No le respondimos".