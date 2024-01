La imperdible anécdota de cuando Kily González recibió a Messi como campeón del mundo

"Fue muy loco eso. Estábamos en casa con un amigo y bueno, Lionel vive en el lugar donde uno vive. Me empezó a contar que iba a llegar Messi a las once y media de la noche. Teníamos de fondo TyC Sports porque me había visto todo. Estábamos tomando mate y empiezo a mirar de fondo y estaba la imagen de ustedes en el aeropuerto. Y digo ‘este es el aeropuerto de Rosario, están llegando ahora’. ‘No, no, viene once y media’, me dice mi amigo y le digo: ‘son ellos’. Salimos y pasó el helicóptero por arriba de mi casa”, comenzó con su relato el Kily.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGoal_en_espanol%2Fstatus%2F1605374128865046528&partner=&hide_thread=false El gran abrazo entre el Kily González y Messi en su llegada a Rosario pic.twitter.com/JsyruyrCwG — GOAL en español (@Goal_en_espanol) December 21, 2022

Y continuó con la anécdota: “En ese momento el country era una revolución. La gente corría por todos lados, pasaban los autos a dos gambas, no le importaba nada a nadie. Conclusión: termino yendo y en esa locura de ese vallado donde había miles personas, yo me quedo en un hueco atrás mirando. Cuando empieza a bajar el helicóptero, comienzo a emocionarme y aplaudir como la gente. De repente se abre una ventanita, una mano me saluda donde adentro y digo ‘no.. me vieron’. Ya cuando baja el helicóptero, lo veo a Lionel que da la vuelta y me empieza a llamar a mí".

“Yo le digo ‘no, no, no’ y me llama otra vez. En una baja Di María, que no iba a bajar ahí, y cuando me ve me dice ‘vení’. Yo me imaginaba saltar la valla para que no se meta la gente y que los de seguridad me agarren, me enganchen y me tiren. Iba a ser el papelón del mundo. Más allá que son tipos de seguridad que conozco ahí adentro. Fue tan espontáneo todo y tan natural, que el abrazo que me dieron y el cariño era algo que todo el mundo del fútbol quería tener y yo fui uno de los primeros que lo tuve. Después me reía porque ponían ‘el Kily recibió a Messi y Di María…’. No, ¿qué voy a recibir? Fue todo muy espontáneo. Me llamaban de todos lados y yo no recibí a nadie, fue todo natural", finalizó el DT de 49 años sobre aquel momento con el astro rosarino.

Fuente: TyC Sports