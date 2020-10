La lesión de Marco Borgnino tiene en vilo a Unión

La lesión de Borgnino se dio en la parte final del partido, cuando capturó un rebote que dejó el disparo en el palo de Fernando Márquez, y en su afán de quitarle la pelota, el arquero Josué Ayala le entró muy fuerte, cuestión que se pudo reflejar en las imágenes televisivas.

LEER MÁS: Unión arranca con la mente en la revancha ante Central

Es que fue muy evidente la forma en que se le dobló la rodilla a Marco Borgnino, cuestión por la cual tuvo que ser atendido inmediatamente, y luego de hacerle las primeras pruebas en el campo de juego, fue reemplazado por Franco Calderón.

Incluso, Borgnino tuvo que ser asistido por el cuerpo médico del plantel para retirarse de la cancha, más allá que luego continuó solo la marcha, aunque con evidentes signos de dolor en sur rodilla derecha, lo que genera una gran preocupación.

image.png Azconzábal sufrió varias bajas en los partidos ante Central, entre ellas la de Marco Borgnino que preocupa al mundo Unión.

En el arranque de la semana, una vez que la rodilla se le desinflame, se le harán los exámenes de rigor para determinar el grado de su lesión. Si bien se especula que no sería una lesión de mayor trascendencia, hasta que no se sepan los resultados oficiales no habrá tranquilidad en el cuerpo médico y técnico, respectivamente.

LEER MÁS: Ferrero: "Creo que se hará lo de Jonathan Galván a Unión"

Vale recordar que Marco Borgnino fue probado por Azconzábal como lateral izquierdo y que en el partido ante Central, tras la lesión de Assis, ingresó como volante por la izquierda, con lo cual Ezequiel Cañete se corrió a la derecha.

Es casi un hecho que Borgnino no podrá trabajar con normalidad durante toda la semana, con lo cual si se confirma el amistoso ante Central, sería una de las importantes bajas que sufrirá el entrenador de Unión, en el tramo final de la puesta a punto.