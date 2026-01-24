La nueva camiseta de Unión cruzó fronteras y despertó comparaciones en Estados Unidos

Uno Santa Fe | Unión | Unión

El flamante kit 2026 de Unión, diseñado por Givova, generó repercusión internacional por sus rayas onduladas, asociadas a una histórica camiseta mundialista.

24 de enero 2026 · 12:52hs
Prensa Unión
La presentación de la nueva camiseta titular de Unión no solo impactó en Santa Fe, sino que también generó eco fuera del país. El diseño con rayas onduladas despertó comparaciones inmediatas con una casaca icónica del fútbol internacional, utilizada por una selección nacional en un Mundial histórico.

El diseño de Unión que llamó la atención en el exterior

Unión de Santa Fe estrenó su camiseta de local 2026, confeccionada por Givova, y el nuevo diseño no pasó inadvertido. Las tradicionales franjas rojas y blancas abandonaron las líneas rectas para adoptar un formato curvo, una elección estética que rápidamente generó debate y análisis. La repercusión llegó incluso a Estados Unidos, donde distintos usuarios y cuentas especializadas marcaron el parecido con una camiseta muy recordada del fútbol mundial.

image

LEER MÁS: Revivió el marketing en Santa Fe: Colón y Unión se chicanean en redes sociales

La inevitable comparación con Estados Unidos 1994

Las rayas onduladas evocaron de inmediato a la camiseta que utilizó la selección de Estados Unidos en el Mundial de 1994, un diseño emblemático de aquella Copa del Mundo disputada en suelo norteamericano. La similitud no es casual para los más atentos: aquel modelo mundialista, al igual que una histórica camiseta rojiblanca, fue producido por adidas, marca que apostó en los años 90 por diseños disruptivos y alejados de lo tradicional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soccerjerseynws/status/2014701862226690550?s=20&partner=&hide_thread=false

Un antecedente rojiblanco en la temporada 1995/96

La referencia internacional también conecta con la propia historia del club. Unión ya había utilizado rayas curvas durante la temporada 1995/96, en una camiseta que quedó grabada en la memoria de los hinchas. Curiosamente, tanto aquella indumentaria tatengue como la camiseta de Estados Unidos 94 compartieron fabricante, reforzando un vínculo estético que hoy vuelve a aparecer, aunque con una impronta moderna y actualizada.

image

Identidad, historia y proyección internacional

La nueva camiseta no solo representa una renovación visual, sino también una reafirmación de la identidad rojiblanca, capaz de dialogar con la historia propia y con íconos del fútbol mundial. El impacto generado fuera del país confirma que Unión, a través de su indumentaria, logró trascender fronteras y posicionarse en la conversación futbolera internacional, aun antes del inicio de la temporada.

Unión Estados Unidos Fútbol
