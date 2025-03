La otra cuenta pendiente que tendrá Unión en su visita a Aldosivi

Por ahora el DT Cristian González no confirmó la formación, aunque crecen las chances de que sean los mismos que salieron ante Racing en la jornada pasada. Una medida más que exigente para intentar sacarse la mufa y no tirar la toalla en busca de estar entre los ocho mejores del grupo. Algo que por ahora luce complicado.

Otra cuenta pendiente en Unión

El refrán dice que las rachas están para romperse y, además de la malaria fuera del 15 de Abril, estará otra misión por delante: terminar con el arco en cero. Al cabo de 10 encuentros, apenas pudo completar la valla invicta dos veces: el 0-0 ante Instituto en el 15 de Abril y el triunfo 1-0 ante Gimnasia también como local.

Después, en todos le marcaron, ya sea con Thiago Cardozo y Matías Tagliamonte en el arco. Claramente, uno de los déficits, ya que al menos el cero permite sumar. Es un cúmulo de situaciones que depararon en esta campaña para el olvido y que obligó a Cristian González a mencionar la palabra descenso.

Thiago Cardozo.jpg Unión apenas tiene dos vallas invictas en este Apertura. Prensa Unión

Si bien todavía queda otro torno por delante, ahora con la Sudamericana el desgaste será mayor, por lo que habrá que rotar y eso puede poner en jaque cualquier ilusión. Por eso tan importante pegar el sacudón cuanto antes.