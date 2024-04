La postura de Unión en el caso Jairo O'Neil

Apenas un par de juegos en división Reserva y la decisión final de partir a Argentinos Juniors, donde tampoco pudo jugar ni tener mucho menos continuidad.

El presidente Luis Spahn también dejó su opinión en referencia a un tema que intentó restarle trascendencia. "No tenemos nada, no logró jugar en Unión, decidimos dejarlo libre. Jugó Copa Santa Fe, en Reserva", apuntó.

Y luego recordó que "llegó como una alternativa pero no rindió y no colmó las expectativas que teníamos por eso está en otra institución donde vemos que tampoco se consolidó. Son cosas del fútbol, no sabemos si es confianza, un bajón personal, pero no logró jugar en Unión y por eso se fue a Argentinos Juniors".

El máximo dirigente tatengue, para refrendar que desconoce un supuesto reclamo por un dinero impago, resaltó que "no se que se reclama, no leo las informaciones que salieron, lo único que sabemos que no tiene nadie ningún vínculo con el club".