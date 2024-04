Gutiérrez, exrepresentante Jairo O'Neil: "En el balance de Unión es un jugador fantasma"

Allí salió la chance de emigrar a Fénix de Uruguay, pero en su retorno Kily González le bajó el pulgar con lo cual se fue a Argentinos Juniors.

Todas esas idas y vueltas dejaron un reclamo de la empresa que representaba al charrúa por una deuda que, sostienen, Unión nunca pagó.

Javier Gutiérrez, exrepresentante de de 0'Neil charló con radio EME (FM 96.3) y criticó con dureza al presidente Spahn. “Es un jugador fantasma, no aparece en ningún balance la contratación de Jairo O’Neil, más allá que nunca nos pagaron“, dijo de movida.

Para luego, sostener que "nos tomaron el pelo, nos (NdR: Spahn) hizo perder dinero con el jugador, teníamos el reconocimiento de un 25% de una futura venta e increíblemente, sin tener el pibe ni un minuto jugado, se fue libre a Argentinos Juniors. Si invertís en un jugador y podes darlo a préstamo para recuperar el dinero, es raro que llegue en condición de libre. Todas cosas oscuras en esta directiva de Unión, o sea que nosotros nunca pudimos cobrar ese 25%”.

O'Neil-Uniónç.jpg Prensa Unión

Gutiérrez fue más a fondo con la actual dirigencia al sostener que "de entrada hubo una buena relación, se lo dimos a pagar en tres, cuatro veces, en dos años viajé 17 veces a Santa Fe para tratar de cobrar. Y siempre el presidente con la promesa de pagarme cuando se cobre lo de Esquivel, lo de Nardoni, lo de Cañete, lo de San Lorenzo, lo de Machuca y fue pasando el tiempo, hasta que nos dimos cuenta que no nos quiere pagar, el hombre se maneja así”.

En otro tramo de la charla subrayó que "ahora no tenemos más comunicación, no voy a volver a viajar a Santa Fe, además lo dejó libre. Lo que más me llama la atención es que no aparece en el balance de Unión, es un jugador fantasma, aparecen todos los jugadores, pero Jairo O’Neill no“.

En tren de brindar más detalles respecto a la llegada del defensor al club, expresó que "Unión invirtió en sueldos y en el alquiler de la casa del jugador, eso me llama la atención, dónde está ese dinero en el balance. Ahora llega un período de pases, y yo me pregunto qué jugador va a ir a jugar a Unión y qué representante quiere hablar con Luis Spahn. Te llaman de Unión y decís no, ni loco”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AAAJoficial/status/1750627925739606236?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1750627925739606236%7Ctwgr%5E38cc1d78db870819e05197651feffc84864a4904%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.radioeme.com%2F2024%2F04%2Fen-el-balance-de-union-jairo-oneil-es-un-jugador-fantasma%2F&partner=&hide_thread=false #AAAJ Jairo O'Neil López es nuevo jugador de nuestra Institución. Llega en condición de libre y firma contrato hasta el 31-12-2025 bajo el esquema contractual de productividad. ¡Bienvenido a #ElSemilleroDelMundo! pic.twitter.com/UWltPw5CmD — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) January 25, 2024

El empresario también soslayó que “si me llaman de Unión por el interés de un jugador ahora le digo que me tienen que pagar todo antes. Para hacer un negocio con Spahn te tiene que depositar todo antes de viajar, porque llegas allá (Santa Fe) y te pone en una situación siniestra. A ustedes les parece que con todo el dinero que cobró por las venta que hizo Unión tiene que tener una inhibición con Munúa, estaba sin contrato, se lo hizo firmar y después lo despidió, es siniestro”.

Antes de su despedida recalcó que “no me gustaría hacer una denuncia en la Conmebol por un pase puente, pero Spahn se está arriesgando a eso. Esperemos que en la Asamblea desenmascaren a este personaje y a toda la directiva, porque todos saben de esta situación. Voy a tratar de agotar las vías de diálogo, la cifra que me debe es menos de un préstamo”.