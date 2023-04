Machuca: "Se vio un Unión como el de antes, que presionaba e iba para adelante"

"Nos vamos con un gusto a inconforme, pero a la vez conforme por el cambio de actitud y compromiso. Pienso que es el camino para revertir la situación. Que a partir de ahora se vendrán muchas otras cosas", confesó este domingo el delantero de Unión, Imanol Machuca, tras la igualdad en el 15 de Abril 0-0 ante Tigre, que posibilitó frenar la racha de derrotas en fila, pero no así salir del fondo.

En un mano a mano con UNO Santa Fe, el extremo todavía sigue molesto por la sanción que le impuso AFA por su expulsión ante River: "Cuando se juega contra un equipo grande las cosas son así, pero creo que de los errores se aprende. No me quedé contento por haber recibido dos fechas, pero sí por volver rápido y ya tuve la chance de jugar".

"No tuvimos tanto tiempo para trabajar con el técnico nuevo (Sebastián Méndez), pero creo que se vio un Unión como el de antes, que presionaba e iba para adelante. Creamos situaciones, pero lamentablemente no las pudimos concretar. Igual, creo que es el camino y que en lo que viene habrá muchas cosas por mejorar", expuso.

A lo que agregó: "Me costó en los primeros minutos, pero en el segundo tiempo hubo más espacios, pude tener más contacto con la pelota e ir para adelante". "Quedan muchas fechas por delante y vamos a revertir la situación. Le agradezco a la gente por estar siempre", concluyó Machuca.