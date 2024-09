La revelación de Spahn en Unión: "Acercamos un premio extra para los próximos tres partidos de local"

En Unión ya se pusieron manos a la obra pensando en recibir el viernes a Godoy Cruz por la 15ª fecha de la Liga Profesional, donde será clave sumar de a tres para seguir prendido en la lucha de arriba. De los cuatro partidos que se le vienen, tres serán de local , por lo que podría sacarse un plus.

Por ahora viene siendo muy fuerte en el 15 de Abril, porque asoma como la chance propicia para incrementar la cosecha y volver acercarse a la zona de Copa Libertadores. Hoy están metido en la lucha de la Sudamericana, pero se aspira a más. Si bien todavía sigue siendo tema de debate la decisión de no sumar refuerzos, la dirigencia está metida en brindar mayores comodidades.

"Creo que el club está muy bien. Tuvimos el año pasado una mala performance deportiva y en este somos protagonistas. Con expectativas e ilusiones, porque se nos vienen tres partidos de local sobre cuatro que nos podrían la posibilidad de sacar un plus en nuestro estadio", comentó en las últimas horas el presidente Luis Spahn en charla con LT10 AM 1020 y FM "X" 103.5.

Una recompensa para el plantel de Unión

Seguidamente, confirmó: "Para ello trabaja el plantel y el cuerpo técnico, y desde la dirigencia acercaremos un premio extra como motivación y recompensa". Se viene el inmediato ante Godoy Cruz, luego visitará a Sarmiento y le quedarán dos juegos en casa ante Central Córdoba y Huracán.

Luis Spahn.jpg Luis Spahn confirmó que habrá un premio extra para el plantel de Unión de cara a los próximos tres partidos de local. Prensa Unión

Luego, no esquivó hacer referencia a las complicaciones financieras: "Todavía no se pueden girar dólares fuera del país. En realidad dan plazos que no van de la mano con los tiempos del fútbol. En segundo lugar, seguimos teniendo ingresos a valor del dólar oficial, que es menor, y para contratar se pide que la referencia sea el mep, que es 30% mayor".

"Es una brecha que perjudica, pero administramos para darle al club las mejores oportunidades y no haremos una fiesta económica para que no tenga que pagar el que nos siga", concluyó Luis Spahn.