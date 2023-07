La situación de Franco Calderón que tiene en vilo a Unión

LEER MÁS: Unión intima a Vélez para cobrar la deuda que mantiene por Pittón

"Mi representante está negociando con Luis (Spahn), obviamente que no quiero cagar al club, yo soy jugador del club, no lo quiero cagar, se tienen que poner de acuerdo entre ellos dos para arreglar y que todo quede claro. Y seguramente voy a firmar un año más en Unión", manifestó el pasado 6 de mayo Franco Calderón, tras el empate de Unión ante Godoy Cruz.

Franco Calderón.jpg

Pero el 22 de mayo, tras la victoria de Unión ante Central Córdoba, no fue tan rotundo con su declaración, y cuando se le preguntó por su futuro, indicó: "Del contrato no tengo más qué hablar, porque después que dije eso ("no voy a cagar a Unión") no se volvieron a comunicar. Por el momento no voy a tocar ese tema, mi cabeza está en lo deportivo. La verdad no quiero decir una cosa que me comprometa, pero voy a transpirar la camiseta hasta que alguien decida o me toque irme".

Pasado el 30 de junio, Franco Calderón ya está en condiciones de firmar con cualquier otro club como libre, e irse resarciendo económicamente a Unión, que como último recurso lo quisiera utilizar en el plantel hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, no es la alternativa que se busca para darle solución a esta situación.

Hay un marcado optimismo que con el cambio de representante se pueda firmar un nuevo contrato con Franco Calderón, más allá que no se descarta una salida como la que tuvo Lucas Esquivel a Athletico Paranaense, o bien que termine rubricando su vínculo con el club, pero imponiendo condiciones, como podría ser una salida en este mercado de pases o bien una cláusula muy baja para su partida.