"La última oportunidad" de Ignacio Arce en Unión

Unión podría tener una superpoblación de arqueros después del 30 de junio. A la iniciativa dirigencial de retener a Sebastián Moyano, siempre y cuando el nuevo técnico de el visto bueno, habrá dos que deben retornar tras terminar sus préstamos: Joaquín Papaleo e Ignacio Arce. Precisamente éste último ya sabe que no seguirá en el puntero de la Primera Nacional, San Martín (T), y tiene ansias de tener la posibilidad de quedarse a pelearla en Santa Fe.

Nacho, de 28 años, tiene apenas cinco partidos en Unión (todos en el ascenso) y después de forjar casi toda su carrera profesional en otros clubes, busca la ilusión de quedarse en Santa Fe. "Se me termina el contrato el 30 de junio acá (Tucumán) y me queda uno más en Unión. Sería una linda posibilidad volver y demostrar la carrera que armé a fuera. Siempre fui agradecido al club, porque me formó, disfruté ascensos y hasta llegué a la Selección, pero mi carrera la hice afuera en otros clubes. Hoy estoy preparado para volver. Cuando se decida el técnico seguramente irán si me considerará o no. Uno anhela tener una última oportunidad. Debuté a los 18 años y comprendo la imagen que di, pero ahora estoy más maduro y con 200 partidos como profesional", relató en diálogo con LT10.

Ignacio Arce.jpg Ignacio Arce se ilusiona con ver a Santa Fe y tener revancha en Unión. Gentileza La Gaceta de Tucumán

Ignacio Arce llegó a la Primera de Unión en 2010, pero nunca pudo afianzarse. Luego fue tapado por otros arqueros y fue así como tuvo que encontrar continuidad en otras instituciones. Eso le permitió crecer y volver importante. Incluso fue nombrado en varias ocasiones el mejor arquero de lo que era la Primera B Nacional. Sin embargo, las puertas rojiblancas siempre se le cerraron: "Arranqué muy chico y fui viviendo cosas muy rápido y no dimensionaba cómo era todo. Me tocó ser capitán también y eso habla de un crecimiento como jugador, así que estoy dispuesto a dar pelea en Unión si deciden retenerme".

"Ayer (por este domingo) tuvimos una reunión con Roberto Sagra (el presidente). A quienes fuimos los pilares nos dijeron que no nos tendrían en cuenta. Todo con mucho respeto y cordialidad. La falta de ingresos no le permite la chance de continuar. Hoy el escenario es complejo. Es una pena, porque armamos un plantel para ascender y producto de todo esto se tendrá que desarmar. Los golpes que sentimos con todas estas decisiones de quitar los descensos cambiaron todo. No solo desde lo deportivo sino también en el presupuesto. Ante la falta de respuestas, Roberto se vio obligado a tomar esta decisión", acotó con sumo pesar, pero con tal conciencia por la situación que agravó la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

En el final, cruza los dedos para estar la órbita del nuevo DT de Unión: "No hablé con nadie de Unión aún. Mi representante tiene comunicación con (Martín, secretario deportivo) Zuccarelli. Con (Luis, el presidente) Spahn hace rato que no hablo y me gustaría. Uno está preparado a la decisión que tome el club. Tengo el último deseo de dar el último estiró en Santa Fe para Unión".