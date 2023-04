Las dos buenas noticias en el inicio de la semana en Unión

En el partido frente a Tigre, el Gallego Méndez no pudo contar con el colombiano Yeison Gordillo, quien cumplió con las dos fechas de suspensión por su expulsión frente a Belgrano (a la primera la purgó en la dura derrota frente a Argentinos en La Paternal).

Video: los goles del debut de Unión en la "C" del Femenino

En contrapartida, sí Sebastián Méndez pudo contar con Imanol Machuca, quien cumplió con las dos fechas de sanción tras haber visto la tarjeta roja frente a River, y de hecho fue uno de los jugadores más importantes de Unión en el 0-0 frente al Matador, en el 15 de Abril.

Yeison Gordillo 1.jpg Prensa Unión.

En el partido ante Tigre, en tanto, se fue reemplazado con evidentes signos de dolor el lateral derecho Federico Vera. Sin embargo, el mismo jugador luego se encargó de confirmar que solo salió por cansancio, pero que estaba en buenas condiciones físicas, con lo cual podría estar en consideración de Sebastián Méndez para el partido clave del sábado.

En tanto que extrañó que el paraguayo Junior Marabel no ingresó en Unión frente a Tigre, en un momento donde el equipo está ávido de gol. Sin embargo, se conoció que al igual que en el cotejo ante Argentinos no estaba en su plenitud física, con lo cual Sebastián Méndez prefirió no arriesgarlo para tenerlo en condiciones para visitar a Arsenal.

De esta manera, las dos buenas noticias que recibió el Gallego Méndez en el inicio de la semana de trabajos en Unión tienen que ver por un lado con que podrá contar con el colombiano Gordillo, mientras que desde lo físico no hay bajas. Es decir que tendrá a todos los jugadores a disposición para el duelo del próximo sábado a las 15.30, en Sarandí.