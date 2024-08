Las dudas y certezas de Cristian González en Unión

Unión visitará a Belgrano el próximo viernes, a partir de las 19, frente a Belgrano, en el Gigante de Alberdi, donde tendrá la misión de volver a la victoria, si es que su objetivo es pelear el campeonato y seguir trepando posiciones en la tabla anual que lleva a las copas en 2025.

Kily González, con varios temas por resolver

Pero Kily González deberá agudizar más de la cuenta el ingenio, ya que varios jugadores presentan molestias físicas que los tienen en duda para este partido ante Belgrano, como el mismo DT lo reconoció tras el empate ante River.

La primera gran noticia tiene que ver con que recuperará a Claudio Corvalán, quien cumplió ante Rosario Central y River con las dos fechas de suspensión que le aplicó el Tribunal de Disciplina por su expulsión ante Racing. De esta manera, volvería al equipo titular en lugar de Miguel Torrén.

Sin embargo, Torrén se podría mantener entre los 11 si es que Bruno Pittón, quien fue reemplazado ante River con evidentes signos de dolor, no llega en condiciones, con lo cual Corvalán se podría recostar como lateral por la izquierda, aunque es una opción poco probable ya que de ocurrir la baja del lateral izquierdo se metería entre los 11 Mateo Del Blanco.

Las opciones que se le plantean al DT de Unión

En la mitad de la cancha, en tanto, toda la atención se la lleva Simón Rivero, quien fue reemplazado por una molestia muscular, como lo reconoció Kily en conferencia de prensa, en el partido ante River. Su reemplazante podría ser Enzo Roldán, de mal segundo tiempo el pasado domingo, o bien pensar en otra opción.

Unión River Bruno Pittón.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

En ese sentido, podría estar Del Blanco en esa posición si es que llega Bruno Pittón, o bien apostar a otra alternativa como podría ser el ingreso de Jerónimo Dómina para posicionarse por la izquierda en el mediocampo, posición que ya ocupó en algunos tramos del año.

En la delantera, en tanto, fue reemplazado con una molestia muscular Adrián Balboa, quien en principio no tendría inconvenientes en ser considerado. Si no llega podría ser reemplazado por Nicolás Orsini, si es que evoluciona de la forma esperada de la molestia lumbar que no lo dejó jugar ante River. Los dos si están bien podrían ser de la partida. Si ninguno llega, seguiría Gonzalo Morales, acompañado por Lucas Gamba o Dómina.

Son todas las cuestiones que debe resolver Cristian González en esta semana corta de trabajos, donde el hecho de que el partido se juegue el viernes ante Belgrano en el Gigante de Alberdi conspira contra el objetivo que es tener a todos los jugadores a disposición.