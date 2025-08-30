Vence el plazo y Unión finalmente no sumará más incorporaciones

Este 31 de agosto expira el plazo para incorporar y Unión se quedará con este plantel para lo que resta de Clausura. ¿Madelón quiso sumar una pieza más?

Pese a que Unión contaba con dos cupos disponibles para incorporar, no se avanzó en ninguna negociación y el plantel quedará tal como está para afrontar el tramo final del Clausura . Algo que se veía venir, pero que igual pudo tener novedades de último momento, antes que venciera el plazo este 31 de agosto.

• LEER MÁS: Dómina no contestó a las últimas ofertas y su final en Unión está cantado

Leonardo Madelón había marcado que necesitaba al menos una pieza más para estar completo. En particular, el DT pretendía un volante central que aportara equilibrio. La prioridad fue Rodrigo Saravia, que estuvo cerca, pero finalmente terminó en Belgrano luego de jugar con la ansiedad para escuchar mejores propuestas. Esa situación dejó al Tate con las manos vacías en el puesto que más buscaba reforzar.

• LEER MÁS: El plantel de Unión recibió la visita de Lionel Scaloni

Vence el plazo para Unión

A partir de allí, se barajaron algunos nombres y se hicieron sondeos, pero ninguno convenció. Incluso el presidente Luis Spahn (no viajó a Mendoza para el partido de Copa Argentina) se habría dedicado en los últimos días a encarar algunas gestiones, aunque sin resultados positivos. A esta altura, los planteles están armados y lo que aparece son opciones que generan más dudas que certezas.

Leonardo Madelón Leonardo Madelón se conforma con lo que tiene en Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

Por eso, Unión decidió bajarle la persiana a cualquier intento de refuerzo. Madelón deberá apostar por lo que tiene: potenciar a los futbolistas que ya forman parte del plantel, darles lugar a los juveniles que vienen empujando desde abajo y, sobre todo, encontrar en la competitividad colectiva la forma de suplir las carencias individuales.

• LEER MÁS: Agendá: Unión ya conoce el fixture de las fechas 8, 9 y 10 de Clausura

El cierre del mercado deja un sabor agridulce. La necesidad de sumar un mediocampista central había sido marcada como prioritaria, pero la dirigencia no pudo concretar ninguna de las alternativas que aparecieron. Ahora, el Tate tendrá que afrontar lo que resta del Clausura con sus actuales recursos, con el desafío de sostener el rendimiento y mantener la ambición en un torneo que todavía guarda mucho en juego.