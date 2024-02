Unión no hace goles, porque remata poco y mal al arco rival

El departamento de prensa de Unión, a través de su página web y sus redes sociales, dio a conocer todos los detalles que el hincha debe tener en cuenta para ir a la cancha en el partido ante Platense, donde el equipo de Cristian González buscará su primera victoria en el 15 de Abril en lo que va de la Copa de la Liga Profesional.

Comunicado de Prensa

Partido: UNIÓN frente a Platense

Día de partido: Lunes 19 de febrero de 2024

Partido de Primera División: 21.30 horas

Apertura del Estadio: 19.30 horas

Oficina de Socios:

Viernes de 9.00 a 16.00 horas

Sábado de 9.00 a 12.00 horas

Lunes cerrado

IMPORTANTE:

– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (febrero).

– TRAER DNI.

– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.

– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.

» PLATEAS PARA SOCIOS

VENTA

– A través de https://www.boleteriavip.com.ar/event/description/744/union-vs-platense

PRECIOS:

PLATEA ALTA: $11.500

PLATEA REDONDA: $8.500

» GENERALES NO SOCIOS

VENTA

– A través de https://www.boleteriavip.com.ar/event/description/744/union-vs-platense

PRECIOS

ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $9.900

JUBILADOS, PENSIONADOS Y DAMAS: $5.000

MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $2.700

» PLATEAS NO SOCIOS

VENTA

– A través de https://www.boleteriavip.com.ar/event/description/744/union-vs-platense

PRECIOS

PLATEAS ALTA: $21.500 (incluye entrada gral.)

PLATEA REDONDA: $18.500 (incluye entrada gral.)

CALLES – INGRESOS

– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL:

MENORES DE CINCO AÑOS (INCLUSIVE): ACOMPAÑADO DE UN ADULTO SOCIO NO ABONAN PLATEA. LOS NO SOCIOS DEBERÁN ADQUIRIR EL SEGURO DEL MENOR Y LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA.