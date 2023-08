Los convocados y los posibles 11 de Unión para el debut en Santa Fe ante Racing

Todavía el DT Cristian González no confirmó la formación, ya que es espera la habilitación del delantero Gonzalo Morales, que tiene chances de ser titular. De todas maneras, tiene la alternativa en caso que finalmente no pueda jugar y que será la base que terminó el campeonato anterior.

Las pistas llegaron cuando se difundió la lista de convocados, que vino con importantes novedades. No está el uruguayo Jairo O'Neil, que la primera cada nueva en llegar tras su paso por Fenix. Ya había estado el año pasado, pero no fue inscripto ante la necesidad de liberar un cupo extranjero. Por ahora, no estaría habilitado.

Mientras que la sorpresa es la ausencia de Ezequiel Cañate, que retiró sus cosas del predio Casasol para viajar a Buenos para sumarse a préstamo a Banfield. Un tratativa que empezó el pasado fin de semana y que tuvo un acuerdo recién en las últimas horas.

Después, no hay demasiados misterios, ya que son los mismos, amén de la aparición del pibe Lionel Verde, promovido por Kily González. Con todo esto, los posibles 11 del Tate serían: Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Kevin Zenón; Enzo Roldán, Joaquín Mosqueira y Mateo Del Blanco o Mauro Luna Diale; Jerónimo Dómina y Gonzalo Morales o Mauro Luna Diale.

A continuación, los convocados: