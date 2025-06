Los socios de Unión aprobaron "por amplia mayoría" la Memoria y Balance del Ejercicio 118

Los socios de Unión llevaron adelante la Asamblea General Ordinaria de Socios, donde no acudió encuentro Unionista y se aprobó Memoria y Balance.

El informe financiero presentó un superávit de $1.166.322.977, cifra que fue destacada por la dirigencia como un indicativo de la buena salud económica de Unión.

La postura de la oposición en la Asamblea de Unión

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por la ausencia de la agrupación Encuentro Unionista, liderada por el exjugador Héctor Desvaux, quien se había postulado como candidato a presidente en las próximas elecciones.

A través de un comunicado oficial, la agrupación expresó su decisión de no asistir a la asamblea, argumentando que el proceso electoral no se encuentra debidamente convocado y que la actual gestión no brindó la información necesaria para una participación informada de los socios.

Por amplia mayoría fue aprobada la Memoria y el Balance del Ejercicio Económico N° 118. pic.twitter.com/iuDYfchfcj — Club Atlético Unión (@clubaunion) June 5, 2025

Este hecho pone de manifiesto la tensión existente entre la dirigencia oficialista y la oposición, que busca mayor transparencia y participación en la toma de decisiones del club.

La postura de Encuentro Unionista refleja una crítica a la gestión actual y una demanda de cambios en la administración institucional.

Los archivos adjuntos que compartió Unión

Memoria y Balance – Ejercicio 118

Actas asambleas del 11/04/2024