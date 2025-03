Lucas Gamba dio la cara tras otra derrota de Unión: "Nos vamos con mucha bronca"

Lucas Gamba analizó el momento de Unión tras la derrota ante Independiente Rivadavia y soltó: "Me preocupa la falta de resultados".

Uno de los pocos jugadores que parece haberse ganado un lugar dentro del desconcierto generalizado en Unión es Lucas Gamba, quien fue titular y reemplazado en la parte final. El mendocino, en la derrota ante Independiente Rivadavia, no tuvo una buena noche, como el resto de sus compañeros.

Lucas Gamba luego de la derrota ante Independiente Rivadavia, afirmó que "nos vamos con mucha bronca por el momento que estamos pasando. Estaba muy parejo el partido, se encontraron con un penalito muy raro, para nosotros no fue penal, pero no podemos agarrar de eso, nosotros tenemos que convertir más, estar más firme, tenemos que mejorar, nos vamos con mucha bronca".

"Siempre es responsabilidad de todos, cuando nos hacen goles y cuando no los podemos hacer. Cuando nos hacen goles no es solo de los defensores y del arquero, somos un equipo y es responsabilidad de todos. Todavía falta, nos queda un partido pendiente de local, tenemos que ganarlo. También tenemos que ganar los dos seguidos que se nos vienen de local. Tenemos un plantel para dar pelea, no se vio en la cancha lo que podemos dar", opinó Lucas Gamba sobre el momento de Unión, tras la derrota ante Independiente Rivadavia.

Pero Lucas Gamba fue más allá y reveló: "Ante Gimnasia jugamos un gran partido, ante Colegiales arrancamos mal y terminamos jugando un gran partido. Hoy manejamos la pelota, pero no pudimos convertir, nosotros necesitábamos hacer un buen partido y no lo hicimos.

La particular visión de Lucas Gamba

Luego, el mendocino indicó que "en algunos partidos nos dio resultados y en otros no. Son muchos partidos de visitante que nos cuesta ser superiores y ganar, son muchos partidos, lo podemos hacer pero nos está costando mucho. Nos vamos con bronca porque necesitábamos ganar, necesitábamos ser más punzantes en el arco rival y estar más firmes en el nuestro".

Cuando se le hizo referencia a la particularidad de que en el momento del partido del lunes ante Banfield será el sorteo de la fase de grupos de la Sudamericana, tiró: "Lo principal es jugar el partido, ganar de local, lo necesitamos. El sorteo que sea lo que tenga que ser, nosotros tenemos que hacer lo mejor posible luego para ganarles".

"Me preocupa la falta de resultados, el haber perdido puntos de local te deja muy abajo en la tabla y es lo más preocupante, pero hicimos buenos partidos en algunos momentos, no lo pudimos reflejar en el resultado, tenemos que revertirlo. Tengo mucha confianza en el equipo, y Dios quiera que podamos ganar", cerró Lucas Gamba, tras una durísima derrota de Unión.