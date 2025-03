Unión no juega a nada, el Kily se equivoca casi siempre y el futuro es desalentador

Unión jugó muy mal y perdió 2-0 ante Independiente Rivadavia. El equipo no tuvo reacción y el Kily volvió a equivocarse en el armado de la formación titular

Unión cayó sin atenuantes ante Independiente Rivadavia de Mendoza . El equipo local fue más de principio a fin y el Tate volvió a mostrar un pésimo rendimiento. Perdió 2-0 y no mostró reacción ni anímica ni futbolística. Un presente alarmante, desde todo punto de vista. Y encima, el Kily González se muestra confundido y errático, tomando malas decisiones.

Sin embargo y teniendo menos el balón, la primera llegada clara fue para Unión. Desbordó por el sector izquierdo Mateo Del Blanco quien metió un centro preciso para el cabezazo de pique al suelo de Marcelo Estigarribia, que propició una atajada extraordinaria de Ezequiel Centurión quien con sus dos manos desvió el balón hacia un costado.

Pero a los 14' respondió el elenco mendocino, en esta ocasión con una jugada individual que tuvo como protagonista a Sebastián Villa quien sacó un remate desde afuera del área para que Cardozo con una estupenda atajada desviara el balón que posteriormente se estrelló en el travesaño.

Independiente Rivadavia tenía el balón aunque carecía de profundidad y el Tate corría detrás de la pelota. Al equipo dirigido por el Kily González le costaba una enormidad hacer circular el balón y por momentos se la sacaba de encima con pelotazos frontales. No aparecía Lionel Verde y nadie se hacía cargo de la conducción.

El colombiano Villa volvió a avisar con un disparo de media distancia que Cardozo controló sin dar rebote. Pero a los 33', Villa ingresó al área, hizo un rodeo ante dos defensores y de manera imprudente, Del Blanco terminó enganchando al delantero quien cayó pidiendo penal. Sebastián Gariano dejó seguir, pero lo llamaron desde el VAR y marcó la pena máxima.

Y a los 38' el que se encargó de ejecutar el penal fue Luis Sequeira quien con un derechazo potente ubicó la pelota bien arriba para hacer inútil la estirada de Cardozo que adivinó el costado, pero fue un disparo inatajable. El 1-0 ponía justicia en el marcador, ya que Independiente Rivadavia era superior.

Embed - TRIUNFAZO DE LA LEPRA MENDOCINA EN CASA CONTRA EL TATENGUE | Ind. Rivadavia 2-0 Unión | RESUMEN

Luego del gol, Unión no tuvo reacción y continuó equivocando los caminos. Independiente Rivadavia continuó siendo más y por eso se fue a los vestuarios ganando el partido. El equipo mendocino tuvo mayor intensidad para recuperar el balón y más dinámica para pasar a posición de ataque.

En el segundo tiempo, Unión cambió para que nada cambie

Para el inicio del segundo tiempo, el Kily volvió a hacer lo mismo que en la mayoría de los partidos. Con el resultado en contra, modificó el sistema táctico excluyendo a Nicolás Paz para el ingreso de Jerónimo Domina. Y además, sacó a Mauro Pittón para que entre Ezequiel Ham, dos cambios ofensivos, pero con el equipo perdiendo.

Y la primera chance para el Rojiblanco en el segundo tiempo llegó a los 8' con un remate cruzado de Lionel Verde que se fue desviado y al que no alcanzó a conectar fue Ham ingresando por el segundo palo. Y el equipo mendocino respondió rápidamente pero con suma eficacia.

A los 10' Luis Sequiera volvió a convertir, en lo que fue un penal a la carrera aprovechando una desinteligencia defensiva. Primero trabó y perdió Francisco Gerometta, y luego Franco Pardo fue al piso para despejar la pelota y se la dejó servida a Kevin Retamar quien terminó cediendo para Sequeira que sin oposición ubicó el balón al lado del caño derecho.

El gol fue un golpe demoledor para Unión que perdiendo 1-0 no tenía respuestas, mucho menos con el 2-0. González siguió con cambios para no cambiar nada, ya que al equipo no se le caía una idea. Apostaba por centros previsibles que los zagueros se cansaban de despejar sin ninguna dificultad.

Cuando se jugaban 27' fue expulsado el volante central Mauricio Cardillo por aplicarle una patada en el hombro a Fragapane. El árbitro Gariano no dudó y le mostró la tarjeta roja. Y en ese momento, el DT de Unión mandó a la cancha a Agustín Colazo para la salida de Gamba.

Pudo descontar Unión a los 40' en lo que fue la mejor jugada de ataque. Combinaron Domina, Estigarribia y Colazo, para que el primero de ellos en la puerta del área rematara por encima del travesaño. Volvió a probar Domina y la pelota se fue al córner, todos intentos individuales, sin ningún tipo de resultado.

Unión nunca tuvo argumentos como intentar al menos llegar al empate. Un nuevo traspié del Rojiblanco, no solo en el resultado, sino también en el rendimiento. Un pasó atrás luego de las dos victorias consecutivas y un momento realmente preocupante. El equipo no responde y está virtualmente sin chances de meterse en octavos de final del Torneo.

Síntesis

Independiente Rivadavia: 1-Ezequiel Centurión; 4-Mauro Peinipil, 40-Iván Villalba, 42-Sheyko Studer, 27-Pedro Souto; 34-Kevin Retamar, 21-Mauricio Cardillo, 25-Maximiliano Amarfil; 8-Luis Sequeira; 22-Sebastián Villa y 43-Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Unión: 25-Thiago Cardozo; 22-Francisco Gerometta, 32-Nicolás Paz, 34-Franco Pardo, 3-Claudio Corvalán, 11-Mateo Del Blanco; 28-Mauro Pittón, 16-Mauricio Martínez, 10-Lionel Verde; 18-Lucas Gamba y 31-Marcelo Estigarribia. DT: Cristian González.

Goles: PT 38' Luis Sequeira (IR), ST 10' Luis Sequeira (IR).

Cambios: ST 0' Jerónimo Domina x Paz (U), Ezequiel Ham x Pittón (U), 18' Lautaro Vargas x Gerometta (U), Franco Fragapane x Martínez (U), 22' Diego Tonetto x Retamar (IR), Matías Valenti x Sartori (IR), 28' Agustín Colazo x Gamba (U), 30' Thomás Ortega x Sequeira (IR), Leonard Costa x Souto (IR), 41' Alejo Osella x Amarfil (IR).

Expulsados: ST 27' Cardillo (IR).

Amonestados: Corvalán (U).

Árbitro: Sebastián Gariano.

Estadio: Bautista Gargantini.