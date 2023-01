Luciano Aued: "El objetivo es hacer historia en Unión"

LEER MÁS: "Santiago Mele no estaba autorizado a jugar en Unión"

En cuanto cómo llega a Unión, Luciano Aued contó: "Llego con las expectativas de llegar a un lindo club, con el deseo de intentar de hacer las cosas bien, de acoplarme a los objetivos del club y el cuerpo técnico, y si se puede hacer historia, que sería muy lindo. En la carrera me pasó de todo, en Gimnasia me tocó descender, en Racing y Católica llegaron los triunfos y éxitos. Pero estoy acá, siempre me gustó Unión, siempre fue lindo venir a la cancha de Unión, estoy con muchas expectativas y ganas de estar a disposición para ayudar a los más chicos a seguir creciendo, eso me seduce mucho".

AUED.jpg

"En Católica querían que continúe, fue un proceso exitoso, pero se terminan los procesos, estuve cinco años y medio, era momento de terminar el vínculo. Hace seis meses me había llamado Roberto Battión, donde me contó su idea y la del club, de que había muchos chicos a los cuales había que ayudar en el proceso, eso me gusta, me seduce y me sale naturalmente. Ojalá que entre todos podamos aportar el granito de arena para que se pueda hacer historia", agregó Luciano Aued.

En cuanto a su situación de salud, tras el inconveniente cardíaco en 2022, Luciano Aued contó: "Es lógico que se hable mucho de eso, tuve un problemita en el corazón, me tocó pasarla feo, me dijeron en su momento que no podía volver a jugar, lo dije que luego de la muerte de mi viejo en 2018 fue lo más duro que me tocó vivir. Tengo una buena familia que me ayudó mucho y amigos que estuvieron ahí, a los seis meses por suerte ya estaba para jugar, y algo que lo avala es que jugué casi todos los partidos del segundo semestre del año. Por eso dije que no había ningún problema que antes de firmar el contrato me haga los estudios de corazón, al igual que la cláusula que está en el contrato. Me considero una persona honesta y me gusta ganarme la plata trabajando, se hicieron los estudios y dieron todo bien. Estoy feliz de estar acá, y metido en la idea".

"Es entendible, si estuviera del otro lado pensaría lo mismo. Pero están los números que me avalan, hubo 22 partidos en el segundo semestre y jugué 21, la mayoría de los minutos. Se hicieron los estudios correspondientes, me pareció lógico la cláusula, me siento bien, bárbaro, lógicamente que me tengo que poner a la par del grupo. Me recibieron muy bien, y estoy contento de estar en Unión", agregó Luciano Aued.

Para luego agregar: "Ser referente es por la edad, por el recorrido. Estoy en una edad de ayudar, de poder potenciar, hay chicos con muchas condiciones, pero necesitan la tranquilidad, que uno les hable, que esté cerca, y que puedan a traves de la vivencia que tuvo uno que el proceso en Primera no es fácil, que van a tener altibajos. Uno que ya lo pasó tratará de ayudarlos en eso, al igual que otras áreas del club. Pero dentro de la cancha es lo más difícil, lo de ser un ejemplo para los más chicos".

"Se dio todo muy rápido, el viernes terminamos de charlarlo bien, el sábado viajé a Chile para firmar el finiquito. El domingo volví, el lunes me hice los estudios y el lunes viajé acá (Montevideo). Me falta un poco la parte futbolística, lo vengo hablando con el cuerpo técnico, estamos manejando las cagas, pero empecé el trabajo con la pelota y el grupo. Quiero estar lo antes posible, todo lo que sea para sumar lo voy a hacer", agregó Luciano Aued sobre cuándo podrá jugar en Unión.

Y sobre su salida de Católica, dijo: "Es un club que me trataron muy bien, había mucho afecto, una gran afinidad, era difícil finalizar el vínculo cuando estaba todo bien, pero entiendo que los procesos se terminan, es necesario dar un paso al costado para los que vengan sigan por esa línea, es bueno haber dejado al club mejor que cuando llegué, ese es el mismo desafío que tengo en Unión".

"Hablé antes de llegar con Gustavo (Munúa), con el Mugre (Corvalán) jugamos juntos en Racing, me pusieron al corriente del club y el plantel. Hay muchos chicos con muchas ganas, muy respetuosos, con ganas de crecer, eso me gusta", agregó Luciano Aued.

Y en el final, Luciano Aued contó en qué puesto puede jugar, y afirmó: "Donde sea, en el medio jugué en todos lados, de cinco, interno, me adapto en cualquiera de las posiciones, donde el técnico me considere útil voy a estar. Donde crea que puedo rendir bienvenido sea".