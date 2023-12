LEER MÁS: Luis Spahn: "Tengo que pedirle perdón a la gente de Unión"

También se le preguntó si alguna vez subestimó a un mercado de pases de Unión, y Luis Spahn respondió: "No. Estimamos que era suficiente, como este cuerpo técnico que priorizó a los chicos, hubiese querido tener dos o tres jugadores más. Tuvimos la desgracia de Roldán y Gerometta. Fue flojo el mercado de pases, quería traer dos o tres más que generen expectativa pero no encontramos a los mejores. Siempre hay una base por la cual se está satisfecho, que es la confianza en lo que tenemos, y la insatisfacción por no tener lo que queremos. El cuerpo técnico estaba convencido que venía Jonathan Gómez, el jugador quería venir, se habló con el presidente, y el técnico no lo dejó salir".

GALLL.jpg Lucas Gamba podría volver a Unión.

"En su momento, hay que priorizar el fútbol, no podemos destinar 3 millones de dólares en el Predio. igual se está haciendo un trabajo para generar un recurso como una posibilidad que sea el capital que aporte a la generación del mismo", reveló en cuanto al Predio que tanto se le reclama a Unión.

Se lo consultó sobre las inhibiciones que tiene Unión, y Luis Spahn contestó: "Estamos con una expectativa, el miércoles que viene de tener un horizonte, que el país se reinserte en el mundo".

Gustavo Munúa Luis Spahn.jpg Foto: Gentileza Radio Gol

Más adelante, a Luis Spahn se le preguntó por la deuda que Unión mantiene para con él, y reveló: "Unión me debe 4 millones y algo de dólares. Hubo alguna devolución de plata a nombre mi hermano y otra de la Sociedad Anónima. Si yo quisiera sacar plata lo hago y no hacíamos la Pajarera".

También habló de la deuda de Unión con Gustavo Munúa y Luis Spahn dijo: "Está bien la situación, hablamos cuando estuvo en España. Nos dijo que Unión fue un paso importante en su vida, se le debe los premios. Él prefirió posponer la deuda, a cobrarla acá a otro valor.

En cuanto al descenso de Colón, el presidente de Unión indicó: "No voy a hacer especulaciones deportivas, no me corresponde hablar de una institución colega, en esta CD tenemos que hacer una política y volver a los objetivos que es participar en las copas internacionales. Este año estuvimos lejos del objetivo. Me hablaron de dos listas para hacer clásicos amistosos, y les dije que siempre tuve ese objetivo. A Lerche le propusimos y nos dijo que no lo iba a hacer con un equipo de una categoría inferior, siempre en la chiquita".