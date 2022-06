"Fueron días libres que se disfrutaron, donde se la pasó bien más que nada sabiendo el importante logro que conseguimos. Pero ya volvimos al trabajo pensando en el encuentro del domingo y en empezar el torneo de la mejor manera", apuntó el atacante en diálogo con LT9.

Unión Luna Diale.jpg Mauro Luna Diale ya palpita el comienzo de la Liga Profesional en Unión recibiendo a Tigre. José Busiemi / UNO Santa Fe

Respecto al rival del domingo en el estadio 15 de Abril, explicó: "Tigre terminó haciendo una muy buena campaña, sin olvidar que fue uno de los ascendidos. Sabemos que tienen una clara idea de juego con el entrenador que tienen, pero nosotros estando de local vamos a tratar de hacerlo valer e imponer nuestro juego".

Eso sí, Mauro Luna Diale enfatizó que "todos los partidos de este torneo vamos a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para, cuando llegue el final de temporada, estemos metidos en alguna de las copas".

En el final de la charla, hizo alusión a la disputa del Clásico nuevamente en el estadio de Colón: "No me sorprendió que se juegue tan rápido. Sí me sorprendió que, otra vez, nos toque de visitante. La verdad que nos sorprendió a todos, pero ya está y eso no se va a poder cambiar".