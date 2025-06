Madelón busca nuevos líderes en Unión para enfrentar un segundo semestre clave

El regreso de Leonardo Madelón a Unión abrió no solo un nuevo ciclo en lo futbolístico, sino también en lo interno, ya que está rearmando la estructura de liderazgos. Una tarea quizás silenciosa, pero que puede ser clave para afrontar el difícil segundo semestre que se viene.

Hasta antes de su llegada, el brazalete de capitán lo portaba Claudio Corvalán, con Mauro Pittón como uno de los referentes detrás. Sin embargo, en los últimos partidos, el que terminó llevando la cinta fue Franco Pardo. Un cambio que pocos notaron, pero que refleja una de las primeras decisiones fuertes del Francés en su cuarto ciclo al frente del equipo.

Unión terminó con un nuevo capitán

El arranque no fue sencillo para Madelón, ya que en cuatro partidos –uno por el Torneo Apertura y tres por la Copa Sudamericana– todavía no pudo ganar, con dos empates y dos derrotas. Quizás, la cuenta pendiente de esta nueva etapa en el Rojiblanco, donde ya se sabe que habrá que luchar por no descender.

Claudio Corvalan.jpg Con la llegada de Madelón, Corvalán dejó de ser el capitán de Unión.

Por eso, más allá de lo táctico y lo futbolístico, el DT entiende que será fundamental rearmar las voces de mando dentro del vestuario. Hace falta reforzar la personalidad del grupo, encontrar nuevos apellidos que transmitan carácter y liderazgo, algo que puede ser determinante en partidos de alto voltaje emocional, donde el equipo se juegue mucho más que tres puntos.

El desafío no es menor: Unión sabe que el segundo semestre será una batalla, por más que duela leerlo. Madelón ya empezó a mover piezas, no solo dentro de la cancha, sino también en la intimidad del vestuario, buscando forjar un plantel que no solo juegue, sino que se haga fuerte de la cabeza para afrontar lo que viene.