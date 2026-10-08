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Madelón cambia la fórmula de Unión para intentar reaccionar ante Defensa

El DT de Unión, Leonardo Madelón, tendría los 11 para recibir a Defensa y Justicia por la fecha 12 de la zona A del Clausura

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2026 · 15:29hs
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Madelón cambia la fórmula de Unión para intentar reaccionar ante Defensa

Prensa Unión

No hay demasiado margen para Unión. La recta final del Clausura empieza a apretar y el partido de este viernes ante Defensa y Justicia aparece como una de esas oportunidades que se necesitan aprovechar para no perder terreno en la pelea por los playoffs.

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Desde las 21.45, el 15 de Abril será escenario de un duelo con mucho en juego por la fecha 12 de la Zona A. Leonardo Madelón terminó de darle forma al equipo y, aunque todavía no lo confirmó, todo indica que habrá caras nuevas desde el arranque. Eso sí, ya se sabe que Lucas Menossi es baja por lesión.

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Tomó fuerza la chance de que Tobías Rubio haga su debut en el lateral derecho por Juan de Dios Pintado, mientras que Emilio Giaccone se perfila para ocupar el lugar de Julián Palacios. De igual modo, acá también hay dudas, porque el ex-San Lorenzo siempre fue titular, pero sus bajos rendimientos hacen que el técnico deba probar. En ofensiva también habrá movimiento con el ingreso de Eric Ramírez por Brahian Cuello.

¿Palacios sale de los 11 de Unión?

¿Palacios sale de los 11 de Unión?

Son retoques que buscan encontrar la mejor versión de un Unión que necesita recuperar regularidad y, fundamentalmente, transformar en puntos la localía en este tramo decisivo del campeonato.

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Los posibles 11 de Unión

Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Mauro Luna Diale o Julián Palacios, Emilio Giaccone, Joaquín Mosqueira e Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Eric Ramírez.

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