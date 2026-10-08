Unión pierde una pieza clave en el tramo más caliente del Clausura

Lucas Menossi no estará ante Defensa y Justicia y su regreso en Unión antes del final del Clausura aparece cada vez más difícil

Cuando más necesita tener a todos sus futbolistas disponibles, Unión se encuentra con una baja que puede extenderse hasta el final del Clausura . Lucas Menossi no podrá estar frente a Defensa y tiene serias chances de perderse también las últimas jornadas.

El motivo es una fascitis plantar que viene condicionando al mediocampista. La molestia no terminó de quedar atrás y, ante la necesidad de recuperarse, la decisión pasa ahora por frenar y realizar el tratamiento correspondiente. La prioridad será que pueda dejar atrás el inconveniente sin apurar los tiempos.

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Una baja clave en un momento complejo para Unión

Pero el problema para Unión es evidente. El calendario no da demasiado margen y el equipo está entrando en la zona del torneo donde cada punto puede marcar la diferencia entre continuar en carrera o quedarse afuera de los playoffs. En ese contexto, la baja de Menossi aparece como un contratiempo de peso para Madelón.

Unión se queda sin Menossi. UNO Santa Fe | José Busiemi

El entrenador deberá reacomodar sus piezas para afrontar el compromiso ante Defensa y Justicia y, eventualmente, los partidos que siguen sin uno de los futbolistas que tenía en consideración para la mitad de la cancha. La ausencia no solo supone perder una alternativa más: también obliga a modificar la planificación para un tramo en el que no hay demasiado margen para equivocarse.

Hoy la posibilidad de que Menossi vuelva a jugar antes de que termine el Clausura es baja. El cuerpo técnico tendrá que pensar entonces en otras soluciones mientras el mediocampista se concentra exclusivamente en recuperarse.